Los independientes serán mayoría para escribir la nueva Constitución para Chile





17/05/2021 - 08:02:26

Infobae.- Durante las últimas horas de este domingo se dieron a conocer los primeros resultados de la “mega elección” chilena, donde los partidos políticos tradicionales del país tuvieron un bajo rendimiento, frente a la irrupción sorpresiva de los independientes, quienes destacaron por sus positivos resultados. Recordemos que durante este sábado y domingo, Chile se volcó a las urnas para elegir a los futuros concejales, alcaldes, Gobernadores Regionales, y a los 155 Convencionales Constituyentes que tendrán la misión de escribir una nueva Constitución para el país. La jornada de votación se inició a las 8:00 AM con la apertura de las mesas de votación, luego que los militares resguardaran las urnas durante toda la noche de este domingo. Este último día de elección transcurrió, según las autoridades, de manera “ejemplar”, sin incidentes y grandes contratiempos, aunque reiterando insistentemente el llamado para que la población ejerciera su derecho a voto. Ya las 6 PM de este domingo las mesas de votación dejaron de recepcionar sufragios, dando inicio a un masivo conteo de votos que graficó una tendencia desastrosa para la política tradicional chilena, quienes ven cómo la preferencia hacia ellos se termina, y ahora es seducida por grupos de independientes y de la nueva izquierda. En específico, el balance del Servicio Electoral de Chile (Servel) con los resultados preliminares de la Convención Constituyente graficó que, con casi el 81,63% de las mesas escrutadas, las 83 listas de independientes acumularon un 31% de los votos, accediendo a 48 escaños de los 155 disponibles de la Convención Constitucional. En tanto, la lista “Vamos Por Chile”, que reunió a los sectores de derecha y de Gobierno, obtuvo apenas un 23,9%, logrando 37 escaños, descartando así la posibilidad de obtener un tercio de la Convención Constituyente, lo que les habría ayudado a imponer sus políticas en la redacción de la nueva Constitución, y a bloquear cualquier tipo de cambio. En tercer lugar se ubicó la lista “Apruebo Dignidad” con un 18,1% de los sufragios, la que está conformada por partidos tradicionales de izquierda. Este último obtuvo solo 28 bancas. Además, una de las sorpresas mayores la propinó la “Lista del Pueblo”, otro grupo de independientes, quienes se posicionaron frente a todo el país con un 16,1% de los votos, logrando 25 lugares en la Convención Constitucional. Mientras que a los pueblos originarios les correspondió sus 17 escaños ya reservados. Estos resultados preliminares desataron de inmediato una verdadera tormenta dentro de los sectores tradicionales de izquierda y derecha, y específicamente en el Gobierno, quienes pronosticaban semanas atrás que “vamos a ganar 3-0” en las elecciones de los Convencionales Constituyentes, presagio que evidentemente no sucedió. Golpe a las alcaldías tradicionales Como si fuera poco, el duro golpe de la ciudadanía a las lógicas tradicionales del sistema político chileno, también se vio reflejado en la pérdida de alcaldías en el país consideradas como “seguras”. Entre los cambios que más se destacaron en la jornada, fue la victoria de Macarena Ripamonti en la alcaldía de la ciudad de Viña del Mar, ubicada en la Quinta Región. La representante de la centroizquierda chilena se posicionó sobre su más cercana competidora, Andrea Molina, con un 38,15% de las preferencias. Esto representó un duro golpe para la derecha, quienes desde hace décadas mantenían el poder en esa ciudad. En tanto, en la comuna de Maipú, ubicada en la Región Metropolitana, la alcaldesa de la derecha, Cathy Barriga, perdió su sillón como jefa comunal frente Tomás Vodanovic, militante del partido Revolución Democrática, cediendo así una alcaldía que estuvo bajo poder del oficialismo en los últimos 4 años. En el caso de los Gobernadores Regionales, la derecha no logró obtener mayoría en los 16 puestos disponibles, y solo lideró uno de ellos. La dura autocrítica de La Moneda Alrededor de 4 horas después del cierre de los locales de votación, y con estos resultados sobre la mesa, el Presidente Sebastián Piñera se dirigió al país desde el Palacio de La Moneda. Acompañado de todos sus ministros, el Presidente acusó el golpe propinado por los votantes a su sector. “La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales, no estamos sintonizando adecuadamente con la demandas y con los anhelos de la ciudadanía”, sostuvo el mandatario. Piñera además agregó que “es nuestro deber como Gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente, pero además esforzarnos y hacer todo lo que sea necesario para interpretar y responder mejor a las necesidades, los anhelos y esperanzas de los chilenos”. Sobre la labor que tendrá la Convención Constitucional en la redacción de la nueva Constitución para Chile, Piñera destacó que esta “debe constituirse en una gran oportunidad para que los chilenos nos reencontremos, sanemos el alma de nuestra nación y construyamos juntos los caminos que recorreremos en el futuro”. El análisis de los expertos “Esto ha sido un terremoto político”. Así comienza su análisis la jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Claudia Heiss. Para la experta, estos resultados son “muy inesperados para todos los sectores”, y tampoco “coinciden con lo que señalaban las encuestas”. Para Heiss, la primera gran sorpresa de la jornada es “la cantidad de independientes que entran a la Convención” y que obtienen “resultados muy impresionantes”, sector que es liderado por la Lista del Pueblo y los Independientes No Neutrales. Ambos son, para Heiss, agrupaciones “de izquierda y de centro izquierda, y bastante anti-partidos y críticos de los partidos políticos”. El otro gran “terremoto” generado por estos resultados es que “la derecha no logró el tercio para bloquear normas en la Convención”. La combinación entre estos escenarios generará que la “Convención sea muy distinta a lo que hemos visto en el sistema político en los últimos 30 años”. “La negociación, la conversación será algo completamente inédito. Y a eso además hay que sumarle los pueblos indígenas, las mujeres que estarán en paridad. Realmente es algo de un nivel de novedad para el sistema político, que hace bastante impredecible lo que vaya a ocurrir en la Convención”, dijo Heiss. Por otra parte, para el docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, los resultados de hoy son “un golpe bien fuerte a la derecha” chilena, y no solamente para ellos, sino que “también para el centro político” a quienes les fue “muy mal, y a los que les va mejor es a los partidos de izquierda”. Para Fuentes, además, cree que en la Convención Constituyente “claramente hay una tendencia hacia una mayor polarización. Al centro político no le fue muy bien, y por lo tanto, eso va a tender a polarizar las posiciones”. Además, el docente analizó cómo podría ser una futura nueva Carta Magna para Chile. “Lo que se puede hacer es una Constitución que coloque los derechos sociales, que coloque más fuerte el tema del Estado. Va a haber una Convención que va a mover el eje de lo que es la Constitución actual hacia una Constitución, llamémoslo, a un Estado de Bienestar más fuerte y con mayor regulación a los privados”. Carrera presidencial a la vista Para el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, estos resultados “van a barajar nuevamente” la carpeta de los candidatos presidenciales de los partidos políticos, porque el próximo miércoles 19 de mayo se cumple el plazo para inscribir las candidaturas. Para Moreno, estos resultados presionarán a los partidos de oposición a realizar primarias más amplias, y no acotadas como se estaba pensando antes de estas “mega elecciones”. “A partir de este lunes es otra la conversación sobre el tema presidencial. Por ejemplo, en la primaria de la oposición, dado que al Frente Amplio y al Partido Comunista les fue mejor, esto va a tener que replantear el tema de hacer una primaria más acotada, sino que ahora debiera ser más amplia”, dijo Moreno. Por otro lado, no cabe duda que esta jornada aumentó y disminuyó las posibilidad de algunos candidatos presidenciales para llegar a La Moneda, en marzo del próximo año. Para Claudia Heiss, “yo creo que los precandidatos del Frente Amplio como Gabriel Boric, e incluso Daniel Jadue (candidato del Partido Comunista), salen fortalecidos”. Además, los que saldrían menos beneficiados sería la candidata Pamela Jiles “lo que es una buena noticia para la política chilena”, mientras que Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista “también sale debilitada en términos generales”, al igual que los aspirantes representantes de la derecha.