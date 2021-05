Estudio revela que el covid-19 reduce el volumen de materia gris en el cerebro





16/05/2021 - 19:36:16

RT.- Los pacientes infectados con coronavirus que han recibido terapia con oxígeno y experimentan fiebre muestran un nivel reducido de materia gris en la red frontal-temporal del cerebro, según un reciente estudio publicado en la revista Neurobiology of Stress. La investigación, dirigida por especialistas de la Universidad Estatal de Georgia y el Instituto de Tecnología de Georgia, en EE.UU., encontró que un menor volumen de materia gris en esta región del cerebro se asoció con un mayor nivel de discapacidad entre los pacientes con covid-19, incluso seis meses después de que hayan sido dados de alta. En el estudio, los investigadores analizaron tomografías computarizadas de 120 pacientes neurológicos, de los cuales 58 padecían covid-19 grave y 62 no estaban contagiados, emparejados por edad, género y enfermedad. Como resultado, hallaron "anomalías en las imágenes cerebrales" que surgieron como resultado de la enfermedad y que los pacientes con niveles más altos de discapacidad tenían un menor volumen de materia gris en las regiones frontales del cerebro. "Estudios anteriores han examinado cómo el cerebro se ve afectado por el coronavirus mediante un enfoque de una sola variable, pero el nuestro es el primero en utilizar un enfoque multivariable basado en datos para vincular estos cambios con características específicas del covid-19 (como la fiebre y la falta de oxígeno), con un resultado (el nivel de discapacidad)", sostuvo una de las autoras, Kuaikuai Duan. Los expertos explicaron que la materia gris es vital para procesar información en el cerebro y un nivel reducido de esta sustancia puede afectar el funcionamiento y la comunicación de las neuronas. El nivel de materia gris se redujo significativamente en los pacientes que recibieron oxigenoterapia en comparación con los pacientes que no la recibieron, y el mismo efecto se evidenció en aquellas personas que experimentaron fiebre. "Cada vez se documentan más complicaciones neurológicas en los pacientes con covid-19. También se ha demostrado que la reducción de la materia gris está presente en otros trastornos del estado de ánimo, como la esquizofrenia", agregó otro de los investigadores, Vince Calhoun. Los autores consideran que estas particularidades podrían ser usadas como un biomarcador para diagnosticar el covid-19 y evaluar opciones de tratamiento, pero antes sugieren replicar el estudio en una muestra más grande.