Doria Medina: Exministro de Evo me pidió ir a cita en UCB





16/05/2021 - 09:06:18

Página Siete.- Mientras el Gobierno persiste con el discurso de que el expresidente Evo Morales fue víctima de un plan golpista que tuvo su momento decisivo el lunes 11 y el martes 12 de noviembre de 2019 en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB), uno de los asistentes reveló que fue uno de sus exministros quien lo alentó a asistir al encuentro, en el que la principal preocupación de los representantes del MAS era garantizar la salida de Morales del país. El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, contó que fue el exministro y actual embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, quien le llamó para pedirle que asista a la cita, a la que acudieron varios representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, acompañada de un hombre que sería el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Había un joven, muchacho, que estaba con ella, que si no me equivoco es el actual Ministro de Gobierno. Eso fue el lunes (11) y en esa reunión fundamentalmente pidieron que se colabore para que Evo Morales salga del país”, recordó el político durante una entrevista con el periodista Nicolás Sanabria. Del Castillo era entonces oficial mayor de la Cámara de Senadores y mano derecha de Salvatierra. Doria Medina explicó además que el mismo 11 recibió una llamada de Arce Zaconeta, exministro de Justicia, quien le pidió que asista a la cita que más tarde sería convocada por la Iglesia Católica para tratar la situación de Morales y la sucesión presidencial. “Yo veía noticias, me llama Héctor Arce Zaconeta y me dice que ‘sabemos que eres una persona ecuánime y demócrata y queremos pedirte que vayas a las reuniones que se van a hacer. Nosotros estamos dispuestos a que haya una transición democrática, a que continúe la democracia en el país, pero te pido que vayas a esa reunión’”, recordó. Señaló que después de esa llamada recibió otra, de Eugenio Escarpelini, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), convocándolo a la cita, a la que asistieron otros jefes políticos, además de los embajadores de la Unión Europea y de España y un enviado de las Naciones Unidas. Por ello, dijo que le “causa gracia” que ahora el oficialismo maneje la versión de que ese encuentro en la UCB fue parte de un plan golpista. El proceso denominado “golpe de Estado”, abierto contra la expresidenta Jeanine Añez y otros funcionarios de su gobierno, además de jefes policiales y militares, se sustenta en la versión de que en ese encuentro se consolidó el golpe que proyectó llevar a Añez a la Presidencia. En la audiencia de medidas cautelares, que se realizó el domingo 14 de marzo de 2021, el fiscal de materia Harold Jarandilla argumentó que, para ello, en uno de esos encuentros se obligó a renunciar a la expresidenta del Senado, Salvatierra. “La reunión se realizó en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en la que estuvieron presentes Adriana Salvatierra, Teresa Morales, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Carlos D. Mesa, quienes le piden (a Salvatierra) que presente su renuncia”, aseveró entonces. El desmentido

Jeranine Añez Una de las representantes del MAS que asistió a las reuniones en la UCB es la exdiputada Susana Rivero, quien recientemente desmintió que en el encuentro se haya anunciado que Jeanine Añez sería la presidenta, con respaldo de las Fuerzas Armadas. Mensaje “Por mi responsabilidad con Bolivia aclaro que es impreciso afirmar que nos comunicaron que Jeanine sería presidenta y que ya tenía apoyo de FFAA”, tuiteó.