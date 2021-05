Presidente pide pisar el acelerador: Bolivia cuenta con más de un millón de vacunas anti coronavirus





15/05/2021 - 11:38:12

Bolivia cuenta en este momento con más de un millón vacunas contra el coronavirus, luego de la llegada de inmunizantes Sputnik V de Rusia y Sinopharm de China este viernes y sábado. Durante la semana, llegaron a Bolivia dos cargamentos con 668.000 vacunas Sinopharm, desde China, que forman parte del millón de esas dosis que se prevé lleguen al país hasta el domingo, informa la ABI. La mañana de este sábado, llegó el país un nuevo lote de 400.000 vacunas Sputnik V para reforzar la campaña masiva de inmunización contra el COVID-19, informó el ministro de Salud, Jeyson Auza. Este viernes arribó un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) con 334.400 dosis de vacunas Sinopharm, desde Beijing (China) hasta el aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz; constituyéndose en el segundo cargamento correspondiente a mayo que llega al país desde el continente asiático. El cargamento arribó al aeropuerto Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba, informó Bolivia Tv. “Que tome nota nuestro Ministro de Salud, tenemos que pisar el acelerador y estas vacunas que llegan al país, son las dosis de esperanza para mucha gente (…). Gracias a la diplomacia de los pueblos, sobre todo entre Rusia y China, los bolivianos seguiremos con la campaña de inmunización", afirmó el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. En la oportunidad, el Jefe de Estado destacó el apoyo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y señaló que el país y el mundo están atravesando un momento complicado de la pandemia con la presencia de nuevas olas de contagio. “En esta nueva ola, si los países no tomamos nuestras previsiones y hacemos distribuciones equitativas de dosis, atravesaremos muchas olas más, donde la humanidad está cada vez más en riesgo", dijo. Asimismo, reiteró que Bolivia continuará pidiendo, en foros y encuentros a nivel internacional, que se liberen las patentes de las vacunas para que los países puedan producir sus dosis y aplicarlas a sus poblaciones. “Seguiremos trabajando, no vamos a bajar los brazos, pero también le pedimos a la población que no baje los brazos, que siga cuidándose, aun con la vacuna”, recomendó el presidente Arce. Según datos del Ministerio de Salud, un nuevo lote de 100.000 llegará al país en los próximos días para completar las 500.000 dosis de vacunas Sputnik V.