EEUU rechazó embargo del diario El Nacional: No es la toma de un edificio, es una violación a la libertad de prensa





15/05/2021 - 06:49:23

Infobae.- El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, repudió la acción tomado por el régimen de Nicolás Maduro este viernes, al embargar la sede del edificio del diario El Nacional en la ciudad de Caracas, a través de un juez chavista acompañado por miembros de la Guardia Nacional. La acción que ha generado una ola de indignación en la sociedad civil venezolana y también en la comunidad internacional, incluyendo al embajador Story, quien consideró que con un escenario de violación de la libertad de prensa no es posible que se produzcan una elecciones verdaderamente libres. Esto último a propósito de la propuesta realizada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien propuso un plan de “salvación nacional” con el que busca una negociación que incluye a los miembros del régimen, para buscar un acuerdo que permite una salida democrática a la grave crisis que atraviesa el país. “La toma de las instalaciones de El Nacional, no es contra un edificio o sus instalaciones sino contra la libertad de prensa. Y sobre este acto violatorio cae toda la responsabilidad del régimen”, expresó James Story en una publicación a través de su cuenta en la red social de Twitter. Además agregó que: “No puede haber elecciones libres y justas en Venezuela sin libertad de expresión”. La dictadura de Nicolás Maduro embargó este viernes la sede del periódico El Nacional, uno de los últimos medios de comunicación opositores que persisten en Venezuela. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Poder Judicial arribaron al edificio del periódico en Caracas junto a una orden de embargo. Miguel H. Otero, presidente del medio, indicó en su cuenta de Twitter que “un juez rodeado de guardias nacionales tienen tomado el edificio de El Nacional para embargar todo”. La finalidad fue ejecutar una notificación de embargo a la edificación, como el propio Diosdado Cabello lo expreso en su Twitter. Cabe recordar que el mes pasado el Tribunal Supremo de Justicia, que responde a los intereses de la dictadura de Nicolás Maduro ordenó a la directiva de El Nacional a pagar una suma equivalente a 13 millones de dólares a Cabello, como compensación por una demanda que él interpuso contra el periódico a raíz de una publicación que lo vinculaba al narcotráfico. Sin embargo, el reportaje no era original del medio venezolano sino replicado de un trabajo de investigación del diario español ABC. Otero, denunció que el régimen de Maduro ha embargado el medio de comunicación con la intención de “entregárselo a Diosdado Cabello para su fruto personal”. El presidente del medio, denunció que a diferencia de cuando el fallecido ex presidente Hugo Chávez expropió el canal Radio Caracas Televisión (RCTV) para convertirlo en un medio del estado, en esta oportunidad la medida fue tomada para el uso “personal” de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y quien Otero considera que es “el hombre que tiene más poder en Venezuela”. “Maduro está negociando con los españoles una nueva apertura, las elecciones... pero Diosdado controla”, aseguró Otero. Además, el director de El Nacional aseguró que Cabello “controla los tribunales, el aparato del partido Psuv, la represión, los ingresos, porque su hermano controla los impuestos, y además, es la vocería porque tiene un programa todos los miércoles donde tira todas las líneas agresivas. O sea que tiene el poder”, dijo Otero, quien agregó que “Maduro tendrá los ministros y los cubanos y las FARC y el ELN, pero el poder real lo tiene Diosdado Cabello. Esa es la realidad”.