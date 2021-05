Conasa insiste en dialogar sobre las acciones contra el COVID-19 y da plazo al Gobierno





15/05/2021 - 06:45:40

Erbol.- El Consejo Nacional de Salud (Conasa), reunido en la ciudad de Tarija, resolvió insistió en un encuentro con el Gobierno para dialogar sobre la lucha contra el coronavirus. De no ser atendidos hasta el 27 de mayo, ingresarán en un paro de 48 horas en todo el país. En el documento aprobado la noche de este viernes, se exige al ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, a que señale el día y hora de reunión para tratar, como único punto, temas relacionados a la pandemia, dotación de insumos, equipamiento, recursos humanos e infraestructura, prevención, entre otros. En esta ocasión, se excluyó de su demanda el tratamiento a la Ley de Emergencia Sanitaria para tratar solamente las acciones que se pretenden encarar para enfrentar a la pandemia en esta tercera ola. “El temario está dado, no estamos tocando la Ley de Emergencia Sanitaria, porque el Ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo que es algo que no se va tocar, entonces, esperamos que reciba a los profesionales de salud, caso contrario que la población juzgue; si existe un paro, va ser a consecuencia de la tozudez del ministro”, afirmó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea. De concretarse el paro de actividades para el 27 y 28 de mayo, los servicios de emergencias en los diferentes centros médicos serán reforzados, añadió el profesional en salud.