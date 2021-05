Los contagios se disparan en Trinidad, por día mueren 3 personas y hospitales se quedan sin oxígeno





15/05/2021 - 06:26:39

El País.- En las últimas tres semanas, los contagios de coronavirus (Covid-19) se aceleran en Trinidad, departamento de Beni; los enfermos se ven obligados a peregrinar por atención médica, pero el Hospital Germán Busch, que es el único de tercer nivel, ya está colapsado al igual que el Centro Centinela y los más de 20 centros de salud de ese municipio. Los decesos a causa del virus también aumentaron en la última semana, cada día mueren entre dos y tres personas. El drama se agrava porque los establecimientos de salud ya no tienen espacios para atender a los pacientes ni siquiera a los enfermos más críticos, los medicamentos se acaban al igual que el oxígeno medicinal, relató a ANF el exdirector del Centro Centinela, Juan Diego Almendras. “No tenemos camas, nos tenemos espacios, nos estamos quedando sin medicamentos en Trinidad. Dos empresas que proveen de oxígeno al municipio ya no se dan abasto”, agregó el galeno. Almendras dice que en las últimas tres semanas, los casos de Covid-19 van en aumento de forma acelerada en esa región. De acuerdo al reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) del Beni, en marzo, los contagios en Trinidad oscilaban entre 2 y 17 casos por día, el 31 de marzo fue cuando se reportó una cifra elevada en ese mes, con 35 positivos. El mes de abril arrancó con 14 casos, en ese tiempo hubo días que los contagios llegaban a 29, 37, 48, 49. El 29 de abril volvió a marcar un récord con 69 infectados. Mayo inició con 64, el 5 de mayo se registraron 90 casos en un solo día, luego los casos varían entre 68 y 74. El jueves 13 de mayo, el Sedes reportó 88 de 117 nuevos infectados en Beni, el total acumulado en el departamento suma 16.498 y los decesos llegan a 693. “Hace tres semanas que los casos no paran y estos últimos 10 días, entre 5 y 15 personas por día vienen a los hospitales. Los últimos cinco días, los decesos están aumentando entre dos y tres por día porque no hay espacio en terapia intensiva y no hay donde más llevarlos a los pacientes críticos”, contó el médico. El pasado 4 de mayo, el ministro de Salud, Jeyson Auza Pinto, dijo que la “intervención” del Gobierno en los departamentos de Beni y Pando por la tercera ola de coronavirus tiene buenos resultados y que esos dos departamentos se encuentran en descenso de casos nuevos de Covid-19. “Hay departamentos en los cuales hemos hecho una intervención agresiva, inédita en el país, nos hemos trasladado con grandes contingentes de médicos con toneladas de medicamentos, toneladas de equipos de bioseguridad, grandes cantidades de vacunas, y pruebas diagnósticas de antígeno nasal ante la elevación de casos que se estaban dando desde el 18 hasta el 20 o 22 de marzo”, señaló el ministro Auza en referencia a la tercera ola de Covid-19 en Beni y Pando. Almendras consideró que las palabras de Auza no muestran la realidad del departamento, más aún del municipio de Trinidad que vive un drama ante el incremento de los casos y decesos. “No es la realidad de Beni, sobre todo de Trinidad, donde hace tres semanas estamos con un aumento de contagios, estos últimos 10 días ha empeorado, la gente está muriendo en sus casas, la cantidad de gente que va al hospital en busca de atención ya está en etapas muy complicadas, sobre todo a nivel pulmonar y muchos tienen miedo ir antes por temor a contagiarse. Los casos están aumentando, no están descendiendo”, remarcó. Afirmó que Trinidad carece de infraestructura hospitalaria, ya que el único hospital (Germán Busch) que era de segundo nivel fue adecuado para que funcione como de tercer nivel, pero no tiene las condiciones necesarias para atender las demandas de la población. “De tercer nivel hay uno, que era de segundo nivel y fue adecuado para tercer nivel, que es el presidente Germán Busch, pero que no reúne las características, de segundo nivel no hay ni uno, centros de salud hay 22, pero con carencias. Tenemos siete unidades de terapia intensiva, todos llenos”, indicó. En las últimas semanas, el abastecimiento de oxigeno medicinal es otra preocupación para los galenos. El médico Almendras señaló que hay dos empresas que abastecen con ese insumo, pero ya no pueden y el Gobierno tuvo que trasladar cilindros hasta la capital cruceña para su recarga a fin de garantizar la provisión de este soporte a los enfermos en Trinidad. “No tenemos suficientes respiradores, no hay eficiente flujo de oxígeno se hace lo que se puede para salvar la vida, pero con estas dificultades no podemos. El oxigeno ya no abastece son dos empresas que abastecían al Centro Centinela, pero han tenido que traer de Santa Cruz”, manifestó. Sobre la vacunación del Covid-19 dijo que se realiza con normalidad, sin embargo los contagios se propagan. El profesional admitió que los casos en las provincias alejadas como Rurrenabaque o Reyes descendieron.