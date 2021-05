Senador pide que Procuraduría amplié su informe sobre el rol de la OEA sobre los hechos de 2019





ABI.- El senador Adolfo Flores (MAS) solicitó este viernes a la Procuraduría General del Estado que desarrolle una ampliación del informe que envió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto a los hechos ocurridos en 2019, e incluya con mayor incidencia el rol que jugó la Organización de Estados americanos (OEA). “Estoy enviando una solicitud a la Procuraduría para que realice una ampliación al informe que todos conocemos sobre la participación de la OEA en la gestión 2019. Si no hubiera existido el informe preliminar de la OEA, no hubiera existido el golpe de Estado, se levantaron movimientos supuestamente cívicos coordinados con la OEA con un informe preliminar, entonces la Procuraduría no menciona claramente la incidencia de ese informe preliminar”, señaló. Flores recordó que, según el convenio entre el Estado boliviano y la OEA para el desarrollo de una auditoría al proceso electoral de 2019, solo se establecía la entrega de un informe final y no se mencionaba otro preliminar, que sirvió de excusa para justificar el golpe de Estado. “Ese informe preliminar no estaba siquiera en el convenio firmado entre la OEA y el Estado boliviano, entonces es importante que exista un informe completo sobre eso, ya que en el informe de la Procuraduría se menciona de manera sesgada”, subrayó. Enfatizó en la necesidad de detallar cuál fue la incidencia del informe preliminar presentado por la OEA en los movimientos políticos y posterior violencia que se generó en Bolivia en 2019. “Realiza un informe preliminar un domingo a las 05h00, cuando existía susceptibilidades en el país, sabiendo que podía llevar a muertes, levantamientos sociales o cívicos” ratificó.