Ofrecen $us 770.000 por información que ayude a resolver desaparición de una modelo hace 26 años





14/05/2021 - 14:36:50

Las autoridades de Nueva Gales del Sur (Australia) han ofrecido una recompensa de un millón de dólares australianos (777.000 dólares estdounidenses) por información que ayude a resolver la misteriosa desaparición de una modelo y bailarina hace 26 años en Sídney, comunicó este viernes la Policía. Revelle Balmain tenía 22 años cuando fue vista por última vez el 5 de noviembre de 1994 en la localidad de Kingsford. La joven fue reportada como desaparecida aquel día y cerca de su última ubicación conocida los oficiales encontraron sus pertenencias personales, incluida una bolsa de maquillaje, llaves y un zapato. En 1999, los investigadores determinaron que la joven había sido asesinada a manos de una persona o personas desconocidas, pero nunca hallaron su cuerpo. A pesar de las extensas indagaciones realizadas por la Policía, nadie ha sido acusado en relación con el caso. Al momento de su desaparición, la mujer emprendía una carrera en el mundo del espectáculo y trabajaba como dama de compañía. Gavin Owen Samer, que en ese momento tenía 26 años, fue la última persona que la contrató y la vio con vida, convirtiéndose en el principal sospechoso, aunque no se logró demostrar su culpabilidad, recoge Daily Mail. Después de los hechos, por al menos quince años Samer vivió recluido en el estado australiano de Tasmania hasta su retorno a Sídney en 2018, donde se declaró culpable de una serie de antiguos cargos de robo. Sin embargo, al ser interrogado sobre el caso de Balmain, aseguró que nunca le hizo daño. "Soy suave y no me gusta la violencia en absoluto. Lo único que hice fue contratar a una prostituta", fueron sus palabras. También se ha investigado a otros posible sospechosos, pero su implicación no pudo ser demostrada. Incluso se consideró la posibilidad de que Balmain fingiera su propia desaparición, pero el forense asignado al caso desestimó esta hipótesis señalando que no había "absolutamente ninguna evidencia" que la respaldara. La hermana de Revelle, Suellen Simpson, dijo que la desaparición ha causado un dolor inconmensurable a su familia durante más de 26 años y tiene la esperanza de que la recompensa ayude a resolver el caso. "Realmente espero que esta recompensa motive a alguien a presentar información que ayude a la Policía a encontrar a los responsables de su desaparición", señaló.