La televisión estatal israelí transmite el linchamiento en tiempo real de un supuesto árabe





14/05/2021 - 10:43:45

El miércoles por la noche, la televisión estatal israelí Canal 11 captó en directo cómo una turba golpeó a un hombre presuntamente árabe en la ciudad costera de Bat Yam, cerca de Tel Aviv. La escena se produce en medio de una escalada de violencia entre ciudadanos árabes y judíos en el país y de las hostilidades en la Franja de Gaza. Las imágenes muestran cómo un hombre es sacado a la fuerza de su auto y es agredido por una multitud de decenas de personas hasta que pierde el conocimiento. "Estamos viendo un linchamiento en tiempo real", dice el reportero Daniel Elazar fuera de cámara. "Aquí no hay Policía". "No creo que sea necesario mostrar esto", dice la presentadora desde el estudio, tras lo cual la cámara se aleja. לינץ' בשידור חי בבת ים: צעירים יהודים תקפו באלימות קשה רוכב אופנוע, השוטרים לא היו בזירה | תיעוד@daniel_elazar #חדשותהערב pic.twitter.com/hBN0e8UrCW — כאן חדשות (@kann_news) May 12, 2021 Según The Times of Israel, la Policía y los servicios de emergencia no llegaron al lugar de los hechos hasta 15 minutos después, mientras la víctima yacía inmóvil de espaldas en medio de la calle. Los presentes justificaron el ataque diciendo que el hombre había intentado embestirlos con su vehículo. Nacionalistas de extrema derecha salieron el miércoles por la noche en varias ciudades de Israel provocando enfrentamientos con la Policía y con árabes israelíes. En redes sociales circulan imágenes de grupos de judíos radicales marchando y coreando: "Muerte a los árabes". En varios lugares del país se reportaron ataques a negocios de propiedad árabe. Israel vive un ola de disturbios y enfrentamientos entre judíos y árabes en medio de los combates en torno a la Franja de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, anunció este jueves un "despliegue masivo" de fuerzas de seguridad para acabar con la violencia interna en el país.