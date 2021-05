Estudio: Mezclar la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer intensifica los efectos secundarios





14/05/2021 - 09:09:27

RT.- Un equipo de científicos liderado por la Universidad de Oxford (Reino Unido) determinó que combinar las vacunas anticovid de Pfizer y AstraZeneca durante la inoculación en dos etapas puede intensificar las reacciones adversas, aunque entre los participantes del estudio esos efectos negativos no fueron graves y podrían ser mitigados con paracetamol. En el marco del estudio, publicado en la revista The Lancet, los investigadores observaron cómo reacciona el organismo a la vacunación contra el coronavirus si se inyectan vacunas diferentes —una práctica puesta en marcha en algunos países, tras las preocupaciones surgidas ante los casos de trombosis después de la vacuna de AstraZeneca—, y se centraron en dos esquemas: cuando con un intervalo de cuatro semanas se inyectaba primero el fármaco de Pfizer y luego el de AstraZeneca como segunda dosis, y viceversa. Tras la segunda dosis 'de refuerzo' inyectada en esos esquemas 'mixtos', entre los vacunados se observó la tendencia a desarrollar efectos adversos más pronunciados y con mayor frecuencia, en comparación con los esquemas estándar, en los que se administran las dos dosis de una misma vacuna. Así, se registraron más casos de fiebre, escalofríos, fatiga, dolores de cabeza, dolor muscular y articular y malestar general, y se aconsejó tomar paracetamol para mitigar esos síntomas que, en la mayoría de los casos, se manifestaron durante las 48 horas siguientes a la inoculación. Los investigadores subrayaron que los efectos secundarios fueron leves o moderados y no requirieron de hospitalización en ninguno de los casos. En el estudio solo participaron mayores de 50 años, por lo cual se teme que en grupos de edades más jóvenes esos efectos podrían ser más agudos. El autor principal del estudio, Matthew Snape, catedrático asociado de pediatría y vacunación de la Universidad de Oxford, señaló que si bien se trata de "una parte secundaria de la investigación", los resultados obtenidos pueden ser utilizados para planificar la inmunización de los trabajadores sanitarios, ya que "sugieren que los esquemas de dosis mixtas podrían dar lugar a un aumento de las ausencias laborales al día siguiente de la inmunización". "Es importante destacar que no hay preocupaciones o alertas de seguridad, y que esto no nos dice si la respuesta inmune se verá afectada", agregó Snape, al indicar que actualmente tratan de evaluar, en el estudio en curso, si el uso oportuno del paracetamol reduce la frecuencia de ese tipo de reacciones.