Educación: Entre 5 y 10% de los escolares inscritos no pasa clases en Tarija





14/05/2021 - 08:07:14

El País.- Entre un 5 y 10 por ciento de los estudiantes inscritos en colegios de Tarija no se conectan a las clases virtuales, esa es la estimación que tiene la Dirección Departamental de Educación para el primer trimestre del 2021, pero alista un primer operativo para conocer la estadística real. Los directores de unidades educativas no podrán dar de baja a esos escolares, como sucedía en anteriores años, un mecanismo que en números evitará elevar el índice de deserción escolar. La decisión del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED) ya está dada, las clases presenciales no se reanudarán en estos meses, principalmente por la época de frío, pero además por el ascenso de casos de Covid-19. El retorno a las aulas se analizará a partir del 15 de agosto, cuando se verá el comportamiento epidemiológico de la pandemia, según explicó Oscar Montes, gobernador de Tarija. Guillermo Cincko, subdirector departamental de Educación Regular de Tarija, explicó que para el 2021 la inscripción fue automática para los estudiantes antiguos. Sin embargo, detectaron que entre un 5 y 10 por ciento no se conectó a la plataforma virtual, situación que obedece a un factor económico de los padres de familia, porque no tienen la posibilidad de que sus hijos tengan acceso a un dispositivo tecnológico o Internet. El maestro participó de una reunión nacional donde le explicaron que en un primer operativo, los estudiantes que no se conectaron durante el primer trimestre a clases virtuales, no podrán ser retirados o catalogarlos como abandono escolar, como sucedía en anteriores años. A ese grupo se les colocará el rótulo de “Preventivo”. En ese sentido, cuando se normalicen las clases presenciales o semipresencial, esos estudiantes podrán ser nivelados por los maestros en las aulas, en el segundo o tercer trimestre, todo dependerá del comportamiento epidemiológico de la pandemia de la Covid-19. Cincko califica esa determinación como una buena noticia para los papás, porque la dificultad se presentó por falta de dispositivos tecnológicos, en el entendido que hay padres o madres que tienen cuatro o cinco hijos, pero no tienen la misma cantidad de celulares o computadoras para que sus hijos se conecten a las clases, probablemente por eso tengan calificaciones de reprobados. “Para esos estudiantes el casillero quedará en blanco, porque en el segundo trimestre se los nivelará y el Ministerio de Educación emitirá una reglamentación específica para ellos – comentó el Subdirector –. Con eso esperamos que no tomen la decisión de perder el año, porque muchas veces por falta de condiciones optan por abandonar sus estudios. Si está inscrito, ningún director colocará como abandono o retirado por no haberse conectado a las clases virtuales”. Florencia Irahola, presidenta de la Junta Nacional de Padres de Familia, recordó que por esa situación también pidieron la ampliación del primer trimestre, que estaba destinado a la nivelación de estudiantes porque el 2020 se clausuró el año escolar. “Hay papás que por falta de dispositivos tienen que elegir cuál de sus hijos va pasar clases, es por eso el pedido de las unidades educativas de zonas periféricas y del área rural de pasar clases semipresenciales”, comentó la dirigente. Piden clases en aulas para estudiantes bachilleres Florencia Irahola, presidenta de la Junta Nacional de Padres de Familia, indicó que los papás de los estudiantes de colegios ubicados en el centro de la ciudad de Tarija piden clases semipresenciales para los bachilleres y los de quinto de secundaria, además para materias técnicas que son parte del Bachillerato Técnico Humanístico (BTH). Por lo cual, tendrán una reunión este viernes 14 de mayo y programarán un censo para ver quiénes retornarán a las aulas.