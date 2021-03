Costas: La dictadura ha vuelto amparada por un sistema judicial servil





15/03/2021 - 15:23:56

El Deber.- El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, rechazó este lunes la detención de la expresidenta Jeanine Añez y de dos de sus exministros que son acusados por la justicia de ser cómplices de un supuesto golpe de Estado que terminó con la salida del poder del expresidente Evo Morales en 2019. Además, la autoridad cruceña aseguró que la dictadura (del MAS) ha vuelto bajo el amparo de un sistema judicial servil. La madrugada de este sábado la exmandataria fue detenida en Trinidad y llevada a La Paz, donde una jueza determinó su detención preventiva por cuatro meses. La Fiscalía sostiene que la exjefa de Estado conspiró para el supuesto derrocamiento de Morales, que renunció en medio de una revuelta social a raíz de una seria de anormalidades en las elecciones de 2019, que incluso fueron detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA). En este contexto, Costas repudió la detención de Añez y sus colaboradores. Calificó este hecho como “una persecución política y judicial que se está dando en el país”. El líder cruceño dijo que con hipocresía el presidente ofreció paz, pero que entre las sombras de la noche persigue a los opositores, motivados por un discurso de odio y venganza “por los hechos acontecidos en octubre de 2019 trasgrede los procesos democráticos. “El MAS cambió de actores, pero su esencia antidemocrática de abuso y atropellos se mantiene fiel a sus orígenes”, dijo. El Gobernador cruceño sostuvo que el país existe un “régimen totalitario con un sistema judicial servil”. Costas afirmó que el Gobierno busca repetir la persecución a los opositores como lo hizo en 2009, con el supuesto caso terrorismo, pero esta vez forzando la idea de que en Bolivia se vivió un golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. No obstante, el gobernador cruceño recordó que la exautoridad renunció de forma voluntaria agobiado por las protestas que rechazaron los resultados electorales de 2019 antes denuncias de fraude. Dijo las anormalidades detectadas en este proceso llevaron a la OEA a realizar un informe que detectó irregularidades. “No traten de distorsionar la verdad con falsedades; mintiendo a la comunidad internacional diciendo que no hubo fraude. Hoy quieren amedrentar a los bolivianos como hicieron en el caso terrorismo…la justicia no debe someterse al Gobierno”, sostuvo. El que fuera uno los máximos opositores al régimen de Evo Morales, aseguró “que hoy vuelve a dictadura” y que la percusión del MAS no es nueva porque “han sometido el poder judicial”. La autoridad llamó a defender a las autoridades electas, opositoras al Gobierno, e instó a la ciudadanía a participar de una concentración convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz que realizar hoy en rechazo a la detención de las exautoridades de Gobierno. “Los gobiernos totalitarios, de izquierda o derecha, a lo único que lo temen a es a la reacción de un pueblo, debemos estar firmes con las autoridades electas, quiero que le den el respaldo a todas las autoridades que serán posesionadas”, dijo Por último, afirmó que por ser opositor sigue sintiendo en carne propia los abusos al tener más de 20 procesos en su contra. Además, que reveló que su entorno familiar recibe amenazas y tiene la totalidad de sus bienes embargados.