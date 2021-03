Ministro Lima presenta cuatro juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Añez





15/03/2021 - 14:21:47

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó este lunes que el Gobierno cumplió con la presentación de cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus exministros. Sostuvo que está a la espera de que la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Legislativa viabilicen los procesos. La cartera de Estado presentó esta mañana a la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias en contra de Áñez, además de sus ministros, por los siguientes casos: préstamo irregular de $us 346,7 millones del Fondo Monetario Internacional, prórroga ilegal de concesión de Fundaempresa, vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y restricciones durante la pandemia. “Hemos cumplido con la presentación de estas proposiciones acusatorias, lo que esperamos ahora es que la justicia actúe”, aseguró. Indicó que por procedimiento el Ministerio Público debe enviar los casos a control judicial en el Tribunal Supremo de Justicia para que luego sean tratados en la Asamblea Legislativa Plurinacional con el fin de viabilizar los juicios de responsabilidades. “La Asamblea Legislativa tendrá que definir si corresponde o no continuar con los juicios y esa decisión se debe realizar por 2/3 de votos. Si la Asamblea no la aprueba por 2/3 de votos, los casos podrían archivarse y podrían quedar sin justicia para el pueblo boliviano y las víctimas”, aseguró la autoridad gubernamental.