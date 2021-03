ANH presenta querella penal contra ex funcionarios por desabastecimiento de combustibles líquidos y GNV en el Trópico de Cochabamba en 2020





15/03/2021 - 14:15:27

Cochabamba.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ingeniero Germán Jiménez, presentó el lunes una querella penal contra ex funcionarios del ente regulador, por el desabastecimiento de combustibles líquidos y Gas Natural Vehícular (GNV) registrado en 2020, en el Trópico de Cochabamba. “El día de hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos está presentando una querella penal por el desabastecimiento de combustibles en el Trópico de Cochabamba, suscitado entre el 18 al 28 de abril del 2020”, indicó en conferencia de prensa.



La querella presentada es por los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Jiménez en ese marco, explicó que se presentará la querella ante el Ministerio Público, contra el ex director ejecutivo de la ANH, Hilarión Alcalá y contra otros ex funcionarios de la institución, y contra funcionarios públicos de la Dirección de Sustancias Controladas del Trópico de Cochabamba y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



Dijo que la querella se da luego de haber recabado toda la información del caso, la cual devela que en fecha 17 de abril de 2020, la ANH emitió un comunicado en el que informa a la población que debido a bajas intempestivas en la tensión eléctrica fueron afectados los servidores, repetidoras y antenas que causaron graves daños al Sistema B-SISA y FACTURITO de las Estaciones de Servicio del Trópico de Cochabamba, Norte y Sud Yungas de La Paz y la Chiquitanía de Santa Cruz.



“En ese marco, según la información, del 18 al 28 de abril, correspondientes a las zonas de Nor y Sud Yungas, Trópico de Cochabamba y la Chiquitania, todo lo que corresponde a los despachos de la planta de Senkata correspondiente a Santa Cruz, fueron de manera regular, siendo el único lugar afectado el Trópico cochabambino”, detalló.



Según esa información, la ANH solicitó más datos a las instituciones que prestan el servicio eléctrico en el departamento de Cochabamba, las cuales informaron que “no existió” ningún tipo de actividad que haya causado dicha afectación a las estaciones del Trópico.



Posterior a estos hechos, el director de la ANH informó que en fecha 22 de abril de 2020, la institución emitió otro comunicado en el que dio a conocer que las acciones correctivas para el restablecimiento del Sistema B-SISA y FACTURITO del norte de La Paz y Trópico de Cochabamba, a partir de la fecha en el servicio de GNV funcionará normalmente.

“Esta información es información dolosa ya que en el norte de La Paz no existe la comercialización de Gas Natural Vehicular, por todo esto es que presentaremos la querella para que se realicen las acciones judiciales correspondientes al caso”, sostuvo Jiménez.