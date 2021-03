Lima sobre la expresidenta: No buscamos detención de cuatro meses, sino condena de 30 años





15/03/2021 - 07:56:54

Luego de que una juez decidió cuatro meses de detención preventiva contra Jeanine Añez y dos exministros por el supuesto “golpe de Estado”, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que no se busca sólo cuatro meses de detención, sino 30 años de cárcel, publica Erbol. “Porque acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”, dijo al canal estatal. Lima aseguró que no hubo afectación al debido proceso en este caso y garantizó a las exautoridades que serán sometidas a juicio justo. Indicó que los cuatro meses de detención preventiva deberían ser suficientes para que la Fiscalía concluya la investigación respecto al caso “golpe”. Recalcó que en este caso se investiga a Añez como exsenadora por lo cual es un juicio ordinario, pero también anunció que este lunes se presentará cuatro denuncias para juicios de responsabilidades contra la exmandataria. “Este gobierno de Añez se ha caracterizado por una grave corrupción que ha afectado el erario público. Van a ser presentados (los juicios) por el Ministro de Justicia y Transparencia en los casos de corrupción y los casos de grave violación de Derechos Humanos”, explicó. También llamó a la población a la tranquilidad, después de conocerse que hubo personas refugiadas en el Comité pro Santa Cruz. “Nos preocupa que haya bolivianos en el Comité Cívico de Santa Cruz, que haya gente que esté preocupada por su seguridad, de ninguna manera eso es una realidad. Son afirmaciones que buscan la confrontación entre los bolivianos. El gobierno nacional garantiza que no existe ninguna decisión que esté afuera del marco de nuestra Constitución”, aseguró. El Ministro también hizo una “invitación” a Yerko Núñez, Arturo Murillo y Fernando López, quienes también están implicados en el caso “golpe”. “Les damos todas las garantías que digan su verdad que se presenten en el país”, dijo. Informó también que se ha invitado a la Comisión Interamericana Derechos Humanos a que visite Bolivia y que se está viendo la fecha. “Tenemos la firme tranquilidad de que estamos haciendo las cosas correctamente en el marco de un debido proceso y por eso estamos abiertos a toda fiscalización de los organismos”, aseveró. Ministro de Justicia anuncia cuatro juicios de responsabilidades contra Áñez El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó la noche de este domingo que el Gobierno nacional activará el lunes cuatro procesos de juicios de responsabilidades contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, Informa ABI. “Debo anunciar al país que el día de mañana, el Gobierno nacional va a presentar cuatro juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez y su gabinete de ministros. Está ya tomada la definición, los casos se van a presentar mañana”, informó la autoridad gubernamental en entrevista con el canal estatal Bolivia TV. Las declaraciones se dieron luego de que la justicia determinara la detención preventiva por cuatro meses de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. “Se van a presentar mañana a las 08.00 estas cuatro acciones de juicios de responsabilidades iniciales y, seguramente, en las próximas semanas también vamos a presentar acción penal por las masacres sangrientas a partir de los avances que hizo el Ministerio Público en la vía ordinaria contra los actores que no tienen privilegio constitucional”, aseguró Lima. Los documentos a presentarse este lunes son memoriales que están suscritos por el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional relacionados a procesos por casos de corrupción y violación de derechos humanos tras el golpe de Estado de 2019.