Juez envía a la cárcel a la expresidenta Jeanine Añez y a dos de sus exministros





15/03/2021 - 07:39:00

La juez Regina Santa Cruz determinó este domingo enviar a la cárcel con detención preventiva a la expresidenta Jeanine Añez y a dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. Añez fue enviada a la cárcel de mujeres de Obrajes y los exministros al penal de San Pedro. El plazo de la detención preventiva es de cuatro meses, mientras dure la investigación. La Fiscalía había pedido seis meses de detención preventiva, pero la juez consideró que ese tiempo era excesivo para investigar, por lo cual decidió que sólo sean cuatro. La audiencia se realizó por más de 10 horas de forma virtual, mientras que los imputados estaban en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Los tres imputados fueron aprehendidos en Beni y trasladados a La Paz, luego de haber sido acusados de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos de 2019, que derivaron en la renuncia de Evo Morales y la asunción de Añez como presidenta. La Fiscalía había pedido la cárcel para Añez y sus exministros bajo el argumento de que podrían escapar del país o influir en las personas que faltan por declarar. La juez consideró que los imputados tienen domicilio y trabajo de arraigo natural, pero en el caso de Añez señaló que existe el riesgo de fuga porque al detenerla se encontró evidencias de que pretendía escapar. El proceso se lleva adelante en medio de denuncias de la oposición sobre persecución política. Partidos y cívicos contrarios al MAS acusaron al Gobierno de intentar instalar la narrativa de que existió un “golpe de Estado” en 2019, cuando en realidad fue una sucesión constitucional activa por la renuncia de Evo Morales. Los acusados denunciaron ilegalidades en sus aprehensiones y, en el caso de Añez, insistió en que se le debería realizar un juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario. La exmandataria dijo que no se puede tildar de “golpista”, debido a que durante su gobierno funcionaba la Asamblea Legislativa. Añez llama a tener esperanza: Un día levantaremos una Bolivia mejor Luego de que una juez determinó enviarla a la cárcel de Obrajes con detención preventiva por el caso de supuesto “golpe”, la expresidenta Jeanine Añez se manifestó mediante redes sociales con un llamado a la esperanza. “Como hemos denunciado, el MAS decide y el sistema judicial obedece: me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, señaló Añez. “Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor”, agregó la exmandataria que siguió su audiencia de forma virtual desde dependencias policiales. Por su parte, el exministro Álvaro Coímbra, que es procesado junto a Añez, se declaró “preso político por el Régimen del MAS, por orden de Evo Morales Ayma y Luís Arce”. “Voy tranquilo y en paz, mis Valores y Principios no se transan, ni se venden. Creo en la democracia, voy a resistir y voy a vencer. Dios está conmigo”, agregó en su cuenta de Twitter. La justicia determinó que Añez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán sean remitidos a la cárcel de Obrajes y San Pedro, respectivamente.