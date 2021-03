Hace 1.700 años nacieron los domingos





14/03/2021 - 20:40:45

Fue el emperador Constantino el Grande quien dio el primer paso oficial para que los domingos se convirtieran en lo que son. Hace 1.700 años los domingos empezaron a ser lo que hoy son en la mayoría de los países del mundo: un día de descanso. Ese es uno de esos datos que, si te dejas llevar por la curiosidad, te conducen a enterarte de muchas otras cuestiones interesantes. Empecemos siendo exactos: todo empezó el 7 de marzo de 321, es decir, hace un milenio, siete siglos y una semana. Una semana que ya para ese entonces se componía de siete días. ¿Por qué precisamente siete, no seis, ocho o incluso 10, como las de los antiguos egipcios o las del calendario republicano francés que se empleó entre 1792 y 1806? Pues, aunque es una constante en casi todas las culturas, no hay ninguna razón buena que lo justifique; de hecho, varios pensadores a lo largo de la historia han desafiado esa convención con argumentos filosóficos, matemáticos y políticos, pero la semana de siete días persiste. Se piensa que fue concebida hace 4.000 años, cuando los mesopotamios resolvieron el problema de dividir el mes en períodos más cortos. Su duración estaba ligada a la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, 29,5 días, así que sencillamente redondearon ese número a 28 y lo dividieron en cuatro períodos de siete días. Con eso establecieron un ritmo matemático artificial que hacía más manejable la organización de la vida cotidiana: si necesitabas, por ejemplo, que los vendedores acudieran al mercado ocho veces al mes, podías fijar días precisos que se repetirían independientemente de las imprecisiones de la naturaleza. Por qué el 7 es el número más simbólico de todos La idea se extendió particularmente después de que la cultura babilónica se convirtió en la dominante alrededor del siglo VI a.C. ¿Por qué el martes después del lunes? Siglos después, los romanos nombraron los días en honor a sus dioses y los organizaron de acuerdo con un elaborado sistema de horas planetarias según el cual cada hora del día estaba gobernada por una deidad. La que gobernaba la primera hora de un día le daba su nombre. Suena enredado pero el resultado te será sumamente familiar: Dies Solaris / día del Sol;

Dies lunae / día de la Luna;

Dies Martis / día de Marte;

Dies Mercurii / día de Mercurio;

Dies Jovis / día de Júpiter;

Dies Veneris / día de Venus;

Dies Saturni / día de Saturno. Los dioses de los siete días de la semana, mosaico en la Casa del Planetario, 117-138, Itálica, Santiponce, Andalucía, España. Civilización romana, siglo II. Fuente de la imagen, Getty Images

Pie de foto, Los dioses de los siete días de la semana, mosaico en la Casa del Planetario, 117-138, Itálica, Santiponce, Andalucía, España. Civilización romana, siglo II. En la mayoría de los idiomas basados ​​en el latín, los nombres de los días de la semana aún revelan esta conexión con los planetas clásicos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... ¿sábado y domingo? No. Aunque "sábado" empieza como Saturno, viene de la palabra hebrea sabbat o reposo. "Domingo" también tiene raíces religiosas, sólo que con un culto relativamente más reciente.

Un descanso Además de la semana con todos sus días nombrados y organizados, el brillante concepto del "día de descanso" también había existido durante milenios, y los primeros en adoptar la estructura de la semana de siete días con uno de descanso probablemente fueron los judíos. Sólo que ese día era el sábado. Pero ese 7 de marzo de 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso: En el venerable día del Sol que lo magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen, y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas; no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones la liberalidad del cielo se pierda.