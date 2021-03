Añez desde la ventanilla de su celda: Tengo juicio de privilegio le guste o no a Evo Morales





14/03/2021 - 18:17:06

Erbol.- Desde una ventanilla de la celda policial común, donde lo primero que se observaba era su barbijo, salió la voz de la expresidente Jeanine Añez rechazando la detención preventiva porque asegura tener el beneficio de un juicio de privilegio que impide aplicar cualquier medida cautelar. Añez logró empujar el cartón que cubría la parte interna de la ventanilla tragaluz, para acceder a los medios que le alcanzaron micrófonos, a fin de que pueda responder a la solicitud de la Fiscalía de La Paz de enviarla a la cárcel de Obrajes en su calidad de senadora del Estado y partícipe del supuesto golpe de Estado. “Es absolutamente arbitraria, ya lo he manifestado porque es pretender criminalizar el hecho que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado, es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez”, manifestó. Lamentó que se menoscabe el Estado de Derecho. “Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales y tendría que ser acusada en un caso de Corte, pero acá no tiene ninguna validez el Estado de Derecho y esto lamentamos tantísimo”, indicó. Dijo estar firme en la defensa del Estado de Derecho porque si no lo hace, de aquí en adelante será una tierra de nadie. Aseguró tener todo el apoyo del pueblo y de todos quienes creen en la democracia, menos de Evo Morales porque “él desprecia la democracia”. Añez se dio modos para brindar declaraciones a la prensa que no dejó de hacerle seguimiento desde la madrugada del sábado cuando fue traída a La Paz en un operativo policial, procedente de Trinidad. La exmandataria aguarda hora de su audiencia cautelar que definirá su situación jurídica dentro el caso llamado “golpe de Estado”.