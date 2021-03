Iglesia Católica insta al Gobierno a desistir en la revancha y persecución





14/03/2021 - 09:28:10

La Conferencia Episcopal Boliviana instó este sábado al Gobierno a desistir del “control total del poder, de la revancha y la persecución” en referencia a las recientes aprehensiones dentro de la investigación por los hechos de violencia que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. El pronunciamiento fue leído por el Arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, en un comunicado denominado “La democracia exige respeto a los derechos humanos” donde dijo que como CEB, no pueden “callar ante la persecución política” a exautoridades. “Llamamos a todos a reflexionar y ayudar a nuestro pueblo a mirar al futuro con esperanza en la consecución de un país de reconciliación y paz para todos los bolivianos e invitamos a los poderes del Estado Plurinacional a desistir del control total del poder, de la revancha y la persecución”, dijo Centellas. En las últimas horas fueron aprehendidos la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra dentro del denominado caso “golpe de Estado” de 2019. Sobre esto hechos, la Iglesia Católica afirmó que no se tuvo en cuenta “garantías mínimas constitucionales ni siquiera la presunción de inocencia”, lo que confirma –según el comunicado– “la línea de actuación que, lamentablemente hemos visto en el Sistema judicial, que deja impunes a unos y criminaliza a otros, dependiendo del Poder político en cada momento”. Por ello, la CEB exigió el respeto al debido proceso, que forma parte de los Derechos fundamentales reconocidos internacionalmente y la “inmediata puesta en libertad de los detenidos”. La CEB afirmó que “sólo hay democracia si se respeta la Justicia independiente y no se la somete al interés político del Gobierno de turno. La democracia es el respeto a la verdad. No se puede crear un relato falso de la historia, inventando la verdad y manipulando la conciencia de los bolivianos”.