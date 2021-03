Ministro Lima asegura que la Fiscalía no halló pruebas de fraude electoral en comicios de 2019





14/03/2021 - 09:20:34

La Paz, ABI.- El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró este sábado que el Ministerio Público no halló pruebas de fraude electoral en los comicios generales de 2019, por lo que las fiscalías departamentales del país emitieron resoluciones de sobreseimiento a favor de los procesados. En una entrevista con Red Patria Nueva, la autoridad, recordó que una de las últimas resoluciones de sobreseimiento fue de la Fiscalía Departamental de Potosí, que se sumó a las ya emitidas por las fiscalías de los otros ocho departamentos del país, que no encontraron ninguna prueba. “En un año en el que Murillo manejaba la justicia de este país no han encontrado una sola prueba, una sola acta falsificada, un solo documento que compruebe un fraude. Ese discurso moral se ha caído por completo el día lunes, no hay una sola prueba de que exista un fraude electoral en el país, por lo tanto, en este país ha habido un golpe de Estado”, señaló Lima. En ese marco, sostuvo que el discurso moral manejado por políticos de oposición de que se habría registrado un fraude en las elecciones de 2019 en el país ya no se puede sostener, más cuando las nueve fiscalías dictaron el sobreseimiento del caso. “Sobreseimiento, para conocimiento de los abogados y de nuestra población, es la actuación del Ministerio Público cuando no existe una sola prueba de que exista un delito, cuando se comprueba y se determina que después de un año en el que la señora Áñez manejaba la justicia en este país a través del doctor Coimbra, no han encontrado una sola prueba”, finalizó.