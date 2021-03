Mesa denuncia terrorismo de Estado y dice que el Gobierno quiere implementar el modelo venezolano





14/03/2021 - 08:53:24

Erbol.- Tras las aprehensiones de Jeanine Añez y dos exministros, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, denunció que el Gobierno de Luis Arce tiene un plan para ejecutar “terrorismo de Estado” e implementar un “modelo venezolano” en Bolivia. “Lo que estamos hablando es de un plan del Gobierno autocrático presidido por Luis Arce, y conducido políticamente por Evo Morales, de ejercitar terrorismo de Estado en el conjunto de la sociedad, comenzando por un caso particular es caso de la expresidenta Jeanine Añez y sus ministros”, dijo Mesa a tiempo de condenar las detenciones. Según Mesa, el MAS inventa una “tramoya política” de un supuesto golpe de Estado inexistente como argumento de tipificar intencionalmente de terrorismo, sedición y conspiración las acciones de las exautoridades, con el objetivo de legitimar el fraude electoral de 2019. Aseguró que no hubo “golpe de Estado” en los términos planteados por el MAS. Señaló que de haber existido "golpe", éste fue protagonizado por Evo Morales cuando buscaba su reelección al margen de la Constitución. Dijo que, de haber una investigación respecto a un "golpe" contra Morales, se debería detener también a todos los parlamentarios que aprobaron su renuncia, la Defensora del Pueblo, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y el Tribunal Constitucional que avaló la sucesión, pero manifestó que eso no pasará. Señaló que lo más grave es que el MAS otorgó amnistía a Evo Morales y sus colaboradores, en referencia al Decreto que entrega ese beneficio a los “perseguidos” del Gobierno de Añez. “Este no es un problema jurídico, este es un problema político, es un problema que marca la decisión del gobierno Arce-Morales de llevar a Bolivia al modelo venezolano. ¿Cuál es el modelo venezolano? El modelo de la autocracia, del fin del Estado de Derecho, del fin de los derechos y garantías ciudadanas, del fin de algo fundamental que es la presunción de inocencia, el derecho de ser oído y el establecimiento de mecanismos que te permitan defenderte de manera justa y correcta”, explicó. También Mesa llamó a recuperar el espíritu del 21F y llamó a articular a los mecanismos políticos, cívicos, organizaciones sociales, plataformas ciudadanas que creen en la democracia y que se dan cuenta de que se enfrenta un momento extremadamente grave. “Ayer fueron por la expresidenta Jeanine Añez y le vulneraron sus derechos, por dos exministros de Estado y les vulneraron sus derechos, hoy día podrán ir por alguien, mañana podrán venir por nosotros, mañana podrán ir por ustedes, podrán ir por la destrucción del sistema democrático”, alertó. Consultado sobre el pedido de justicia por los hechos de Sacaba y Senkata, Mesa aclaró que Añez no está detenida por esos casos, porque de ser así le correspondería un juicio de responsabilidades.

Añez fue aprehendida por los hechos que derivaron a la renuncia de Evo Morales y su asunción como presidenta. Mesa dijo que la posición de CC sobre Senkata y Sacaba es que debe existir una investigación sobre las responsabilidades a quien corresponda, pero aseveró que “mientras se tenga el sistema judicial secuestrado por el Poder Ejecutivo, ni Senkata ni Sacaba, ni el fraude electoral ni ningún proceso de investigación es creíble”.