Añez considera abusiva su aprehensión: Simplemente es un amedrentamiento absolutamente político





13/03/2021 - 09:41:33

Erbol.- Tras ser aprehendida por la Policiía, la expresidenta Jeanine Añez fue conducida a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde manifestó que se trata de un hecho abusivo, puesto que ni siquiera fue citada en el caso. “Esto es una aprehensión tremendamente irregular, porque nunca fui citada aparte de todo eso ustedes que yo como exmandataria ustedes saben que tengo una situación bien particular, pero así es el abuso, así es el atropello, entonces acá estoy”, dijo Añez desde instancias policiales. Posteriormente en otras declaraciones pidió que se respete la ley y su status de exmandataria. "Nos están acusando de ser cómplice de un supuesto golpe de Estado, que no tiene ni pies ni cabeza y que simplemente es un amedrentamiento absolutamente político", afirmó. Señaló que el MAS en su conjunto está detrás de lo ocurrido. Aseguró que no hubo "golpe de Estado", sino fue parte de una sucesión constitucional. En horas de la madrugada, se informó que Añez había sido aprehendida por el caso de presunto “golpe de Estado” contra Evo Morales, luego de que fue buscada en Beni. El caso se inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Además de ella, fueron aprehendidos dos exministros suyos: Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. Coímbra había dicho con anterioridad que a Añez le correspondía un juicio de responsabilidades al ser exmandataria y no un proceso ordinario. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien se refirió a Añez como "exsenadora", negó que se trate de persecución política y aseveró que la justicia actúa con independencia.