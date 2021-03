En Tiwanaku extraen aceite de 15 bloques líticos atacados por turistas nacionales





13/03/2021 - 08:28:21

Los Tiempos.- En el Complejo Monumental Arqueológico Tiwanaku expertos extraen con un proceso químico el aceite de oliva de 15 bloques líticos entre monolitos, sillares y pilares de los templos milenarios, atacados por cinco turistas nacionales que aún no fueron penalizados por los daños al patrimonio cultural. Existen afectaciones en un sillar en el ingreso al sitio, en cinco pilares de la pirámide de Akapana, varios sillares en el templo de Kantatallita, dos pilares y dos peldaños de Kalasasaya, y la parte posterior de la Puerta del Sol, y los monolitos Fraile y Ponce que fueron manchados con una mayor cantidad del líquido aceitoso. El director del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT), Gonzalo Choque informó sobre los avances en la limpieza (de los 15 bloques líticos) y dijo que la intervención se realiza en el marco de recomendaciones, principios y criterios del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO". El pasado 24 de febrero a horas 10:00 aproximadamente, turistas nacionales (cuatro mujeres y un varón) provenientes de la ciudad de Santa Cruz, fueron sorprendidos "echando aceite" sobre los monumentos arqueológicos con más de 1500 años de antigüedad, según el informe técnico-científico del CIAAAT. Dos días después, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en la ciudad de La Paz informó sobre el daño al patrimonio arqueológico en Tiwanaku, y sólo mencionó a los monolitos Fraile y Ponce, y la Puerta del Sol, los tres monumentos más afectados de los 15 bloques líticos. En esa oportunidad los funcionarios del Estado aseguraron que los cinco turistas cruceños se encontraban detenidos, sin embargo el fiscal de la localidad de Desaguadero, Ramiro Cadena, que atendió inicialmente el caso, aclaró que los acusados tienen medidas sustitutivas y que no están detenidos. Aceite al interior Según los expertos del CIAAAT, después de realizarse pruebas en rocas similares a las afectadas en Tiwanaku, establecieron que el aceite de oliva ingresó en los cuerpos líticos a una profundidad aproximada de 0,5 cm a 1,5 cm y actualmente se intervienen para extraerlo. En la intervención se utilizan productos químicamente neutros que no causen ni generen reacciones dañinas al bien patrimonial. Conforme aumenta la temperatura el aceite se dilata y por tanto su densidad disminuye, esto provoca que se pueda mover con mayor facilidad sobre la superficie de los sillares donde se encuentre, lo que genera que la mancha crezca, "si no se reacciona de manera oportuna", explicaron los expertos. El Director del CIAAAT, reiteró que, la conservación es inmediata por la prevención y protección del patrimonio y las acciones que se están tomando están fundamentadas en los protocolos internacionales establecidos por la Unesco. El Centro Político y Cultural de la Cultura Tiwanaku distante a unos 71 kilómetros de la ciudad de La Paz fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2000. Entre el 2015 y 2018 el "Proyecto para la preservación y conservación de Tiwanaku y la pirámide de Akapana" una de las últimas investigaciones que utilizó la teledetección, reveló que la superficie ocupacional de los tiwanacotas fue más grande de lo esperado con aproximadamente de 650 hectáreas y que bajo la tierra se encuentran centenares de otras estructuras líticas.