Tarija: Crean el Confesionario UAJMS y las víctimas comenzaron a hablar





13/03/2021 - 08:26:34

El País.- Luego de que el lunes saliera a la luz el primer testimonio de Tarija en la página “Confesionario UCB”, se incrementaron las denuncias tarijeñas de acoso sexual, pero además incluyeron hechos relacionados con fiestas, eventos y también con la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, llegando incluso ahora a crearse la página “Confesionario UAJMS”. Confesión 19 Una estudiante de la universidad estatal denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un sujeto Z.M., quien supuestamente entre 2017 y 2018 cumplía funciones como coordinador de la carrera de Medicina dentro de la UAJMS, donde ella quería ingresar. “Un día me acerqué a él para preguntarle si pasaríamos clases y él me dijo que no porque había paro en la Universidad. Pero me dijo que tenía exámenes de otros años que quizás podían ayudarme. Yo, ingenua, acepté porque entrar a Medicina es muy difícil”, cita el tertimonio. Fue así como la víctima accedió a encontrarse con este sujeto cerca de su domicilio. De allí la fue a recoger en su vehículo. “Me dijo que no tenía las hojas, que teníamos que ir a recoger a su oficina (…) tuve que bajar y entrar. Me trajo los exámenes y me dijo que podía sacar foto, lo hice rápido. Se me acercó y me agarró la cintura, me dijo que le gustaba, se ofreció incluso a comprarme un celular (…) quería besarme, agarré mis cosas y salí muy rápido”, indica en un fragmento del texto. Más adelante, la víctima cuenta que tiene conocimiento de que esta situación no solamente le habría afectado a ella, sino que otras estudiantes que también pasaron por lo mismo. Es por eso que ella llama a que otras mujeres para que también puedan dar su testimonio y se llegue a sancionar a los agresores. Si bien no se logró contactar al rector de la UAJMS, Gonzalo Gandarillas, el jueves él indicó a El País que es un tema que preocupa también en la universidad estatal, por lo que se está alistando el lanzamiento de un sistema denominado “El Defensor Universitario”. Se trata de una plataforma donde los estudiantes podrán denunciar este tipo de hechos, como cualquier otra agresión, tanto de docentes o alumnos. En esta nueva página denominada “Confesionario UAJMS” también existen otro tipo de denuncias, como algunas jóvenes que denuncian haber sido violadas en las fiestas de Año Nuevo que se organizaban en grandes salones de eventos o en otros “juntes”. Una de ellas cuenta que el año nuevo 2015-2016 acudió con su amiga a una fiesta denominada Happiness. Allí las abordaron unos conocidos. La víctima señala haber bebido en el evento y perder la conciencia hasta que despertó al día siguiente en el domicilio de un desconocido. Ahí vio que él había tenido relaciones con ella sin que diera su consentimiento. El común denominador en todas las publicaciones es que se llegue a exhibir a los agresores y que se los sancione penalmente por su conducta.