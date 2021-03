Arias: Aprehensión contra Añez, policías y militares muestra que no hay Estado de derecho





13/03/2021 - 08:10:26

Página Siete.- El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, manifestó que las órdenes de aprehensión en contra de la expresidente Jeanine Añez, exjefes policiales y militares demuestra que en Bolivia no existe un Estado de derecho. Agregó que las detenciones sin previa citación son una acción que no se puede permitir. "La Constitución política del Estado establece la salvaguarda de todos los ciudadanos ante procesos judiciales. Detener a personas y notificación previa es una irregularidad que no se puede aceptar. La misma Constitución señala que un expresidente o expresidenta de Bolivia Sólo puede ser enjuiciado por la Asamblea Legislativa Plurinacional Sin existir la posibilidad de que sea sometido a un proceso penal ordinario", señaló en un comunicado. En la presente jornada se dio a conocer que la Fiscalía Departamental de La Paz emitió mandamientos de apremio en contra de Añez, parte de su gabinete y exjefes militares. En la mañana fue arrestado el exministro Rodrigo Guzmán y horas después el exconsejero Álvaro Coimbra, acusados del supuesto "golpe de Estado" en 2019 en contra del expresidente Evo Morales. Arias Señaló que en 2019 no existió una ruptura del orden constitucional sino un fraude electoral por el cual la población se vio obligada a movilizarse en respeto a la democracia. Esto derivó en la renuncia de Morales, al corroborarse que incurrió en irregularidades en el proceso electoral de esa gestión.