Víctor Borda: A Jeanine Añez le corresponde juicio ordinario por el golpe de Estado





13/03/2021 - 07:42:54

La Paz, ABI.- El expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, explicó que la exmandataria Jeanine Áñez puede ser aprehendida ya que la Fiscalía investiga el golpe de Estado de 2019, es decir, cuando ella todavía se desempeñaba como senadora. Borda fue entrevistado este viernes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, junto con el representante de los Derechos Humanos de El Alto, David Inca, quien también representa a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba. El expresidente de Diputados explicó que uno de los ejes de investigación que maneja la Fiscalía, en base a la denuncia de la exdiputada Lidia Patty, se refiere a la ruptura violenta de la institucionalidad democrática en el país en 2019, es decir, el golpe de Estado. Este eje de la investigación se refiere a presuntos delitos de sedición y terrorismo. En esos preparativos y acciones, Jeanine Áñez aún no ejercía como presidenta, recordó Borda, por lo que no le corresponde un juicio de responsabilidades y sí un proceso por la vía ordinaria. Dijo que entre otros aprehendidos debería estar Luis Fernando Camacho, ya que fue él quien convocó a la conformación de un gobierno cívico-militar-policial y asumió acciones sediciosas. Borda añadió que, en el caso de los exministros aprehendidos, según la Constitución Política del Estado, no les corresponde caso de corte o juicio de privilegio.