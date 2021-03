Longaric le advierte a Arce que con los procesos se da un paso muy grave a la estabilidad democrática del país





Erbol.- En medio de los procesos contra la expresidenta Jeanine Añez y varios sus excolaboradores, la excanciller Karen Longaric advirtió al presidente Luis Arce que con esos hechos se está dando un paso “muy grave” para la estabilidad democrática del país. Afirmó que el estado de derecho se está “quebrantando” tras conocerse las ordenes de aprehensión contra sus excolegas ministros por parte del Ministerio Público y aseguró que se hizo “evidente la vulneración al debido proceso”. En su criterio, el actual mandatario “debe considerar que se está dando un paso muy grave para la estabilidad democrática del país” dentro del denominado caso de presunto “golpe de Estado” que impulsa la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty. “El pueblo boliviano, no es el pueblo venezolano; aquí estamos a un paso de la venezolanización pero yo creo que el pueblo no lo va a permitir”, afirmó en entrevista con ERBOL Radio. Recordó que tanto Arce como el vicepresidente David Choquehuanca afirmaron en varias ocasiones que son personas respetuosas de la democracia, tras que su mandato haya emergido de una elección por voto popular el 18 de octubre de 2020. “(El Gobierno) debería estar en este momento en una situación de alerta y activar todos los mecanismos democráticos en el país de modo de que se pueda respetar los derechos humanos de las personas, respetar el principio de presunción de inocencia y el principio del debido proceso”, afirmó. Aseguró no haber estado en contacto ni tampoco tuvo coordinación con sus excolegas tras haber concluido con sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no obstante, denunció haber sido víctima de acoso político de una forma “inclemente” de parte del canciller Rogelio Mayta. Longaric negó saber del paradero de Añez tras haberse reunido en gabinete ministerial el 5 de noviembre de 2020 ni tampoco dijo conocer donde se encontraría actualmente. Añadió que las últimas recibió “un sinfín” de llamadas telefónicas de autoridades del exterior, personalidades y organizaciones de derechos humanos para expresar su preocupación sobre los procesos abiertos que se siguen en el país.