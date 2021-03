Carlos Mesa: Es una persecución política para legitimar el gigantesco fraude





12/03/2021 - 21:59:27

Página Siete.- El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, considera que la orden de aprehensión en contra de la expresidenta Jeanine Añez, sus exministros y la aprehensión de dos de ellos forman parte de una persecución política para "legitimar" el "gigantesco fraude" cometido en 2019 por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que ahora intenta posicionar una "mentira" o una "realidad alternativa": hubo "golpe de Estado" en Bolivia. ¿Cuál es su percepción sobre la orden de aprehensión en contra de la expresidenta Añez y la aprehensión de dos de sus exministros? Constitucional e ilegal. Tú lo que puedes hacer, en el mejor de los casos, es convocar a alguien a declarar y el Ministerio Público no puede apelar al artículo 226 del Mecanismo de Reglamento del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, que dice "Peligro de obstaculización", porque en este artículo se establece solamente el peligro de obstaculización al imputado, en ningún caso a alguien a que a quien convocas por primera vez como testigo e incluso como sindicado. Por lo tanto, lo que ha hecho el Ministerio Público y la Policía es inconstitucional e ilegal. Jurídicamente es una aberración y es una violación a los derechos fundamentales de la persona, de quienes han sido detenidos y de quien está siendo perseguida, como es el caso de la expresidenta. Desde el punto de vista político, es una persecución política para legitimar el gigantesco fraude, delito que tiene una pena específica cometido por Evo Morales y sus acompañantes, es decir, sus colaboradores. Que primero sean amnistiados los del gobierno a través del Poder Judicial, amnistiando a Evo Morales y a todos los responsables del fraude. Luego se ha inventado una mentira, una realidad alternativa, un supuesto e inexistente golpe de Estado para generar una persecución política, para destruir a sus opositores y para instalar la mentira en el país y fuera del país de que hubo un golpe de Estado cuando lo que en realidad hubo es un gigantesco fraude, un gran delito electoral.



¿Cómo califica el rol de la justicia tomando en cuenta que usted presentó la denuncia por fraude electoral y esta denuncia ¿avanzó? ¿En qué etapa está? Obviamente, el Órgano Judicial es un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo, es el martillo de la persecución judicial y de la represión contra los políticos opositores del Gobierno. El caso que tú me preguntas es muy claro, lo han eliminado, han eliminado la acusación porque dicen que no ha habido ningún delito y han amnistiado al señor Morales y a todos los responsables de ese acto, por lo tanto, lo que está pasando con el Órgano Judicial y sobre todo con el Ministerio Público y la Fiscalía es que son instrumentos, como lo eran en el Gobierno de Evo Morales, al servicio de los intereses del Gobierno y al servicio de la represión y persecución política. Respecto al discurso de que hubo “golpe de Estado” en Bolivia, ¿cree que esto ha generado algún impacto en la sociedad?



Primero decir algo muy importante: Esta persecución política y esta invención de la realidad alternativa falsa de que hubo un golpe de Estado es una ofensa y es un atentado contra millones de bolivianas y bolivianos que se manifestaron pacífica y democráticamente en los 21 heroicos días de resistencia al prorroguismo inconstitucional de Evo Morales, este es un primer punto. Un segundo punto, obviamente lo que está pasando aquí es que en la búsqueda de la polarización y de la división de Bolivia que está haciendo el presidente Arce, lo que está marcando es una parte del país que crea la mentira del golpe de Estado y una parte del país que defiende la evidencia de un fraude. Esa invención está generando una nueva división y una nueva polarización en Bolivia. Hace instantes escuché una conferencia de prensa de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa mencionando que al igual que hay orden de aprehensión para Jeanine Añez, también se debería procesar a Carlos Mesa y a otros líderes políticos. Por supuesto, no me sorprende en lo más mínimo. Obviamente se trata de la tramoya en la que tratan de incorporarme e involucrarme a mí como jefe de Comunidad Ciudadana, que soy víctima del fraude. Es decir, hemos llegado ya a la aberración completa. La persona que representa a la organización política comunidad ciudadana, Carlos Mesa, víctima de un monumental fraude que, si no se hubiera perpetrado, yo estaría en la presidencia del país en este momento, por lo que las encuestas decían para la segunda vuelta. Ahora resulta que yo soy responsable y yo soy culpable. Es decir, las palomas contra las escopetas. Esta es la vergüenza de este mecanismo político policial que utiliza el Gobierno al presentarse y por supuesto, sus brazos de repercusión de información o de repercusión política como la organización que tu acabas de mencionar.



¿Todas estas acciones pueden generar una nueva movilización ciudadana?



Lo que está haciendo el Gobierno es lo que está haciendo a través del Órgano Judicial, es precisamente provocar a los ciudadanos pacíficos, a los ciudadanos democráticos e insultar lo que hicieron a lo largo de 21 días. No me sorprende que haya una reacción de furia, una reacción de protesta que debería canalizar siempre pacífica y democráticamente. Esto para mí queda absolutamente claro. Yo nunca defenderé acciones violentas de ninguna parte. Esa ha sido mi lógica y mi prédica a lo largo de toda mi vida política. No la voy a cambiar, pero entiendo perfectamente que haya bronca de la gente que se siente humillada y que se siente burlada por una verdad alternativa, que no tiene nada que ver con lo que pasó. Es decir, convertir un fraude protagonizado por Evo Morales en un golpe de Estado es un acto aberrante, es una cosa inaceptable. ¿Cuál será el papel y la posición de Comunidad Ciudadana en la Asamblea Legislativa frente a este escenario? Nos hemos reunido para analizar el caso y hemos hecho conocer un comunicado público. No sé si tú lo has leído, está en un tuit que acabo de enviar en el que ponemos clara la posición de Comunidad Ciudadana. Estamos en alerta y nuestros parlamentarios van a defender, por supuesto, la tesis real que es la de un fraude que trata de ser legitimado a través de un golpe de Estado inventado por el presidente Arce, por el expresidente Morales y por el Órgano Judicial. Una orden de aprehensión contra una expresidenta cuando la norma dice que en su caso correspondería un juicio de responsabilidades ¿Qué le parece? Voy a ir más lejos y voy a insistir en lo que dije al principio de la entrevista. La expresidenta, como tú muy bien dices. Efectivamente, si es juzgada, debería ser juzgada en un juicio de responsabilidades. Pero en el caso de la aprehensión, que ya se ha producido con dos exministros de Estado, se están vulnerando sus derechos. Nadie puede ser aprehendido cuando es convocado a declarar. Solamente puedes decir que hay obstaculización a la justicia en el caso de que un imputado pudiera potencialmente obstaculizar la justicia y por lo tanto lo aprehendes. Pero cuando tú convocas a alguien como testigo e incluso como sindicado, no se aplica el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, los dos exministros han sido aprehendidos ilegal e inconstitucionalmente, lo cual es un atropello increíble. Y en el caso de la expresidenta, por supuesto, la persecución del expresidente es una vergüenza, es una situación inaceptable. Como tú bien dices, tiene que ser en caso de que ocurra ser procesada en un juicio de responsabilidades. Pero esto es más grave. Se la está persiguiendo como ciudadana y se ha aprehendido a dos exministros inconstitucionalmente, vulnerando sus derechos fundamentales.