Ministro de Justicia dice que en el supuesto caso golpe el juicio de responsabilidades no protege a Añez





12/03/2021 - 21:42:29

El Deber.- El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que el gobierno respeta la independencia de la Fiscalía y el Órgano Judicial, pero comentó la orden de aprehensión en contra de la expresidente Jeanine Áñez, por el caso denominado fraude electoral, y sentenció que para el Gobierno, la acusación es a la exsenadora, y no contra la expresidenta, por lo que no está protegida por el juicio de responsabilidades. “Lo que tenemos que tener claro en este momento es que el Ministerio Público de nuestro país debe regirse por el principio de objetividad y el Órgano Judicial, por el principio de independencia. Nosotros no podemos interferir en los casos que llevan adelante el Ministerio Público y la justicia. Son casos que ellos deben llevar en el marco de la objetividad y la independencia”. Sin embargo, como ministro de justicia, opinó que “el caso que se abrió por denuncia de la exdiputada Lidya Patti en contra de los partícipes de lo que fue en criterio del Gobierno un golpe de Estado, tiene dos componentes: primero, el momento histórico de la asunción al mando como presidenta de facto de Jeanine Áñez. A partir de ahí, cuando ella recibe la banda y la medalla presidencial debe seguirse un juicio de responsabilidades”. Sin embargo aclaró que entiende, “por la denuncia y la información que es objeto de control y de dominio público, este caso ha sido presentado contra la exsenadora Jeanine Áñez, no contra la expresidenta. Por lo tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”. Insistió en que el Gobierno respeta los principios de objetividad e independencia del Órgano Judicial, no comentaremos el caso, “pero recalco, este es un caso contra una exsenadora, no contra una expresidenta”.