HRW: Orden de aprehensión contra Añez y exministros no contiene evidencia de que hayan cometido terrorismo





12/03/2021 - 21:36:37

Erbol.- El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó este viernes que las órdenes de aprehensión contra Jeanine Añez y sus exministros, por el caso de presunto “golpe de Estado”, no contienen evidencias de que hayan cometido el delito de terrorismo, por lo cual se genera dudas de que sea un proceso con móviles políticos. Vivanco se pronunció mediante Twitter, después de conocer la resolución de aprehensión que la Fiscalía emitió contra Añez, cinco exministros y militares, por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por los hechos de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales. “Los órdenes de captura contra Añez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’”, tuiteó Vivanco, por lo que señaló que se “generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”. El director de la entidad Defensora de Derechos Humanos comparó la orden de aprehensión contra Añez con la emitida en 2020 contra Evo Morales y recordó que en ese entonces Human Rights pidió que se retiren los cargos contra el exmandatario, al considerar ambiguo ese tipo penal. Anteriormente, el mismo organismo observó que el tipo penal de terrorismo en Bolivia es excesivamente amplio, por lo cual pidió a la Asamblea Plurinacional que restrinja su definición a fin de evitar que sea utilizada para criminalizar o cercenar los derechos de libertad de expresión y asociación o para imponer castigos desproporcionados y encuadrar delitos cuya naturaleza no sea verdaderamente terrorista. Finalmente, Vivanco señaló que cualquier “delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”. En la resolución de aprehensión de la Fiscalía se hace referencia a los hechos que provocaron la renuncia de Evo Morales, pero no menciona a los sucesos posteriores como los casos Senkata o Sacaba. Durante el Gobierno transitorio, la misma entidad fue crítica hacia la gestión de Añez, puesto que denunció presiones públicas a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus intereses.