Freddy Mamani niega que exjefes policiales y militares implicados en conflicto poselectoral de 2019 sean perseguidos políticos





12/03/2021 - 18:46:55

La Paz, ABI.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, negó este viernes que los exjefes policiales y militares que actuaron en el conflicto poselectoral de 2019 sean “perseguidos políticos”. “No estamos para perseguir políticamente a nadie, sino solamente vamos a pedir, vamos a exigir que el Órgano Judicial cumpla con su trabajo”, afirmó, citado en un boletín institucional. La autoridad legislativa recordó que en el país no hay “persona que no pueda ser procesada”. “Ni nosotros (los legisladores). No hay inmunidad absolutamente para nadie, la persona que comete algún delito debe encargarse el Órgano judicial para realizar su trabajo y procesarlo como corresponde”, agregó. El pasado jueves, la Fiscalía ordenó la aprehensión del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, por el caso denominado golpe de Estado. Se emitió una instrucción similar para el también excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, quien salió del país a finales de 2020 con rumbo a Colombia. También están en la lista de aprehensiones el excomandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón; y el excomandante de la Armada Boliviana, Almirante Flavio Arce, quien ya fue imputado por los delitos de terrorismo y sedición. Hasta la fecha, suman cuatro exjefes policiales y militares con órdenes de aprehensión por el mismo proceso judicial.