Rodríguez sobre las órdenes de aprehensión: No es persecución, es justicia





12/03/2021 - 18:36:50

Los Tiempos.- El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público para Jeanine Áñez y cinco exministros, es un acto de justicia y no de persecución política. "No es persecución, es justicia", publicó el titular del Senado en sus redes sociales. "Los que hoy dicen ser víctimas de persecución política debieron pensar mil veces antes de romper el orden constitucional en noviembre 2019", escribió Rodríguez. Recordó a la oposición que, a la fecha, no mostraron de forma "fidedigna y contundente las pruebas de fraude", y que, ese discurso fue rebatido con los resultados de las elecciones del 18 de octubre de 2020, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo la victoria con más del 55% de votos. "(...) Lo que hubo es; golpe de Estado, golpe a la democracia, masacres en Senkata y Sacaba, desinstitucionalización del Estado, descalabro económico y corrupción desmedida, por eso perdieron en democracia lo que ganaron por la fuerza", concluye el texto.