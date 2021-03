Opositores y exautoridades denuncian cacería impulsada por la tiranía de Arce y Morales





12/03/2021 - 18:34:56

Los Tiempos.- Exautoridades de gobierno cuestionaron este viernes el accionar del Ministerio Público por la emisión de una serie de mandamientos de aprehensión en contra de Jeanine Añez, exministros, exjefes militares y policiales por un supuesto "golpe de Estado" y consideraron que con dicha acción inició la persecución política y la cacería de brujas, con objeto de limpiar la huida y renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Hoy, la Policía procedió con la aprehensión del exministro de Energías, Rodrigo Guzmán; el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra; y se conoció de otras ordenes de apremio contra la exmandataria Jeanine Áñez; el exministro de la Presidencia, Yerko Núñez; el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el exministro de Defensa, Luis Fernando López; y exjefes militares. Al momento de su aprehensión, Guzmán denunció que no lo notificaron por el caso. "Es un secuestro y un abuso más, como está acostumbrado el MAS (...) Vamos a seguir siendo opositores a este gobierno, a esta tiranía. Vamos a salir de esta dictadura", refirió. El exministro Coímbra denunció que las aprehensiones emitidas son ilegales y arbitrarias "por el caso armado de golpe de Estado". Para el expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó al Ministerio Público por su proceder y calificó de aprendiz de tirano al presidente Luis Arce. "En Bolivia Evo manda y sus fiscales cumplen. Él violó Constitución, desconoció 21F, hizo fraude y escapó. Ahora otorga impunidad a sus cómplices y desata cacería revanchista "de canto". Luis Arce eres un aprendiz de tirano, ser Ministro NO es delito ni amerita secuestro", refirió a través de su cuenta de Twitter. A su turno, el expresidente Carlos Mesa dijo que se ha iniciado una persecución política peor que en las dictaduras. "Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la Fiscalía masistas son el martillo ejecutor. Los autores del FRAUDE, se amnistían y pretenden ser víctimas", señaló. Por su parte, la exmandataria refirió "el MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones". El exsenador Gonzalo Barrientos mencionó que se ha iniciado el abuso de poder y la persecución al estilo del régimen de Evo Morales, para generar miedo y temor en la población. "Empezó lamentablemente la cacería de brujas y eso es lo que está haciendo este régimen, cuando tenemos otro tipo de necesidades en función a los intereses que tiene nuestro país", apuntó Barrientos.