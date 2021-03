Camacho pide a Arce que cese la persecución y advierte que el pueblo no se quedará de brazos cruzados





12/03/2021 - 18:22:51

Erbol.- Mediante una carta, el electo gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó al presidente Luis Arce que deje de perseguir y amedrentar, porque el pueblo tiene convicción democrática y no se quedará de brazos cruzados. La nota se publicó después de conocerse órdenes de aprehensión contra exautoridades acusadas del caso de presunto “golpe de Estado”. En la carta, Camacho señaló que las prioridades deberían enfocarse en la lucha contra la pandemia, empleo y reactivar la economía. “Eso solo será posible si nos dejan de atacar, perseguir o amedrentar”, indicó. “Usted tiene un poder muy grande en sus manos y tiene la responsabilidad de dirigir el futuro de los acontecimientos que se nos avecinan, por un lado puede caer en las presiones de los radicales de su partido, aquellos que antes gobernaban y que quieren justificar sus errores y su fraude judicializando la MENTIRA DEL GOLPE DE ESTADO o puede retomar la agenda de la salud y la economía”, dice la carta. También ratificó que lo sucedido en octubre del 2019 fue un fraude perpetrado por algunos dirigentes del MAS, a lo que se siguió movilizaciones y el informe de la OEA que evidenció las irregularidades. Señaló que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana simplemente se negaron a salir y reprimir a su pueblo. “Entiendo en alguna medida, aunque por ética no lo comparto, que políticamente se vea obligado a mantener un discurso mentiroso de golpe para tapar el fraude perpetrado por su partido, lo que no entiendo es que esa mentira se convierta en política de Estado y empiece nuevamente la persecución a los bolivianos, buscando volver a la confrontación del pasado, más aún en la precaria situación sanitaria y económica en la que nos encontramos como país”, señala la carta dirigida a Arce. Camacho aseveró que seguirá en Santa Cruz y no piensa irse a ningún lado: “Seguiré firme para trabajar por la gestión que Santa Cruz y Bolivia necesitan, pero también para combatir con todas mis fuerzas el amedrentamiento, el abuso y la persecución”. “Con estas palabras creo resumir la posición que tenemos los cruceños y muchos bolivianos en todo el país, pues nuestro pueblo tiene una profunda convicción democrática y no se quedará de brazos cruzados ante el abuso”, agregó Camacho. El electo gobernador fue presidente del Comité Cívico que lideró el movimiento que logró la renuncia de Evo Morales en 2019. También es el principal denunciado en el caso de presunto “golpe de Estado”.