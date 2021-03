Añez ratifica que lo ocurrido en 2019 no fue golpe de Estado sino sucesión constitucional





12/03/2021 - 13:53:08

Erbol.- En medio de las recientes ordenes de aprehensión de exjefes militares y policiales, la expresidenta Jeanine Añez aseguró que lo ocurrido durante la crisis de octubre y noviembre de 2019 no fue “golpe de Estado” sino hubo una “sucesión constitucional” tras las versiones que señalaban que hubo un “fraude electoral” en los comicios anulados de ese año. De esa manera, la exmandataria se pronunció sobre su asunción a la presidencia el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales al cargo, presionado por protestas del movimiento cívico, un motín policial y tras la “sugerencia” de las FFAA para que dimita en el cargo. “Es la práctica "socialista", mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos. No fue golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral. Renunciaron quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado ya que el principal responsable HUYÓ!(sic)”, escribió en Twitter. Pese a no contar con el quórum reglamentario y alegando "la necesidad de crear un clima de paz social" en el país, Añez asumió la presidencia por sucesión constitucional, ante la ausencia de los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Dentro de la investigación por el presunto “golpe de Estado” que impulsa una exdiputada del MAS, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas general Williams Kaliman y el excomandante de la Policía general Yuri Calderón.