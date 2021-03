Google lanza un programa para revolucionar la educación y la búsqueda de empleo





12/03/2021 - 08:41:46

RT.- Google anunció este jueves la apertura de la inscripción a sus propios certificados de carrera en los campos de análisis de datos, gestión de proyectos y diseño de interacción con el usuario (UXD, por sus siglas en inglés), en un intento de acabar con las prácticas tradicionales y poco eficientes en la educación. "Con 1,3 millones de puestos de trabajo actualmente abiertos en estos campos en EE.UU., la oportunidad es significativa", subrayó Sundar Pichai, consejero delegado de Google. Además, hizo hincapié en la necesidad de mejorar el nivel profesional en la situación cuando más empresas y entidades adoptan formas digitales de trabajo. A causa de eso "se estima que el 50% de todos los empleados necesitarán recapacitarse para el 2025", calculó. En una entrevista de este jueves con Inc., Pichai subrayó que estos cursos revolucionarán la educación y contribuirán al cierre de la brecha de habilidades entre las personas que provienen de varios países o pertenecen a diferentes fracciones socioeconómicas y no pueden permitirse el lujo de pagar por su estancia en la universidad. La mayoría de los cursos duran 6 meses y tienen un costo aproximado de 240 dólares para los estudiantes de EE.UU. Al mismo tiempo, el gigante tecnológico dio a conocer que proporcionará 100.000 becas para mejorar conocimientos y facultades en los sectores mencionados. Se distribuirán en Europa, Oriente Medio y África a través de organizaciones sin fines de lucro. Pichai informó que más de 130 empleadores se unieron al consorcio, organizado con el fin de contratar a quienes obtengan los certificados. Aparte de Google, figuran Accenture, Walmart, Infosys, Anthem, Verizon, Bayer, Deloitte y SAP, entre otros. Además de los certificados, Google ofrece varios programas de capacitación en el sector tecnológico para los solicitantes de EE.UU. mediante el programa 'Grow with Google'. "Desde su lanzamiento en el 2017 hemos ayudado a 6 millones de estadounidenses a capacitarse en habilidades digitales y a casi 170.000 ciudadanos norteamericanos a conseguir un nuevo trabajo y aumentar sus ingresos", reveló.