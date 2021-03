Solá: Gobierno argentino tomó la decisión de ignorar al gobierno de facto de Jeanine Añez





12/03/2021 - 08:34:26

La Paz, ABI.- El canciller argentino, Felipe Solá, afirmó que el régimen de Jeanine Áñez gobernó con odio, por lo que la administración de Alberto Fernández tomó la decisión de “ignorar” al gobierno de facto. En entrevista con el canal estatal Bolivia TV, el diplomático argentino recordó lo ocurrido en septiembre pasado, durante la participación de Áñez en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que la presidenta de facto utilizó los pocos minutos que tenía "para denostar al Gobierno argentino, no para hablar de Bolivia". "Lo que le quiso mostrar al mundo era su odio, y el mundo vio su odio. Gobernó con odio", manifestó. Indicó que el Gobierno argentino tomó la decisión de "ignorar absolutamente" al régimen de facto, sin suspender las relaciones consulares, porque eso significaría perjudicar a bolivianos y argentinos. "Éramos el único Gobierno que realmente teníamos la decisión de ignorar absolutamente al régimen de facto, y hacerlo con un país absolutamente hermano como Bolivia, un país del cual de una parte de su población somos receptores y los vemos como hermanos, fue muy difícil", dijo. Esta actitud argentina se tradujo en ni siquiera brindar el saludo a los golpistas que acudieron a eventos internacionales, recordó el Canciller, quien dijo que esa postura se repitió con Luis Almagro, como una forma de respaldar a la democracia boliviana. "Me negué a saludar, no de una forma ostensible porque nunca he sido maleducado, me negué a saluda a la canciller boliviana (Karen Longaric), no la reconocía como canciller. También me negué a saludar a Luis Almagro, secretario General de la OEA, porque me daba vergüenza", apuntó. Felipe Solá llamó “inmoral absoluto” al actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su “enorme aporte para que haya un golpe de Estado” en Bolivia, en 2019.