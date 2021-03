Renuncia el canciller de Ecuador tras la polémica con Argentina por las declaraciones de Alberto Fernández





12/03/2021 - 08:07:27

RT.- El canciller de Ecuador, Luis Gallegos, renunció a su cargo, según confirmó el propio funcionario al diario local El Comercio. Gallegos estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana desde julio del año pasado. De momento, el viceministro Arturo Cabrera se hará cargo de la cartera, hasta que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, designe a un titular. Hasta ahora se desconocen las razones que provocaron la dimisión de Gallegos; sin embargo, su renuncia se produce luego del impasse diplomático de Ecuador con Argentina, tras unas declaraciones emitidas por el presidente Alberto Fernández. La mañana del miércoles 10 de marzo, la Cancillería ecuatoriana informó que instruyó a la Embajada de su país en Argentina a presentar ante las autoridades de esa nación una "enérgica de protesta". Más tarde, el Gobierno de Moreno llamó a consultas al embajador de Ecuador en Argentina, Juan José Vásconez, con el objetivo de "proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones" con la Administración de Fernández.



Las palabras de Fernández En concreto, esta situación se generó tras un comentario que hizo Fernández en una entrevista televisiva al canal argentino C5N. En el programa, el periodista Gustavo Sylvestre, que lo entrevistó, comentó al mandatario que "algunos suponían, tal vez desde los medios, de algún poder económico", que cuando él llegara al Gobierno iba a romper con Cristina Fernández de Kirchner. "Yo no soy Lenín Moreno (...) yo acá llegué con Cristina, con Máximo (Kirchner), con Sergio (Massa) y con muchos otros más, yo no voy a romper esa unidad; porque cuando se rompió esa unidad llegó (Mauricio) Macri y ya sabemos lo que pasó", enfatizó el mandatario. Aunque Fernández no brindó mayor explicación sobre su comentario, es de conocimiento público que Moreno ganó las elecciones de 2017 de la mano de su antecesor, Rafael Correa; pero, una vez que llegó a la Presidencia le dio la espalda a este, quien, además, durante los últimos años ha sido sometido a varios procesos judiciales y le han impedido la participación política en Ecuador.