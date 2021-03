Analizan ampliar investigación contra Carlos Mesa y otros por el caso golpe de Estado





11/03/2021 - 21:02:11

Erbol.- Dentro de la investigación que provocó la renuncia del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, en el caso denominado “golpe de Estado”, la defensa de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty se encuentra analizando ampliar la investigación contra el excandidato a la presidencia Carlos Mesa. “Están analizando la pertinencia de ampliar contra el expresidente Carlos Mesa Gisbert y otras personas más para no perjudicar la investigación y no huyan el país, asuman esta responsabilidad, pero estas personas gozan de una garantía de la presunción de inocencia”, afirmó Víctor Nina abogado de la exlegisladora. El jurista evitó mencionar otras personas que podrían ser incluidas dentro de la investigación para “garantizar” que cuando vayan a ser convocados no salgan del país. En las últimas horas se conoció del mandamiento de orden de aprehensión contra el excomandante de la Policía general Yuri Calderón, mientras que ayer, el almirante de la Armada Flavio Arce San Martín fue aprehendido tras brindar su declaración ante la Fiscalía. “La doctora Lidia Patty va a ampliar contra otras personalidades para que respondan respecto a estos hechos ilícitos que han causado conmoción social en el año 2019 con una persecución, genocidio, una matanza por tan solo pensar diferente en la instauración de un gobierno de facto en 2020”, añadió. En la denuncia inicial se encuentra todo el Alto Mando Militar que acompañó al general Williamns Kaliman, el excívico Luis Fernando Camacho, quien lideró al Comité Cívico Pro Santa Cruz en las movilizaciones contra los resultados de las elecciones anuladas de 2019, entre otros. Presionado por las movilizaciones, un motín policial y la sugerencia de renuncia del general Kaliman, Morales dimitió el 10 de noviembre.