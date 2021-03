Fiscalía ordena la aprehensión del excomandante de la policía Yuri Calderón





11/03/2021 - 15:56:44

La Fiscalía emitió este jueves una orden de aprehensión contra el excomandante de la Policía Yuri Calderón, por el caso “golpe de Estado”, informa Página Siete. "La Fiscalía ha subido al sistema la orden de aprensión contra el exgeneral de la Policía, y en virtud de ello la Fiscalía de Tarija, conjuntamente la Felcc de ese departamento han procedido a dar cumplimento a esta orden de aprensión, dirigiéndose al domicilio del señor Yuri Calderón, no habiéndose encontrado en el mismo", confirmó el director nacional de la fuerza anticrimen, Alberto Aguilar. El uniformado detalló que en esa capital se verificó tres domicilios que tenían como referencia la residencia de Calderón, pero no se le encontró en ninguno de ellos. "A fin de no entorpecer el trabajo que está realizando la Fiscalía vamos a dar posteriormente nombres de familiares. Se ha revisado el flujo migratorio y no tenemos ninguna salida por un punto registrado", explicó Aguilar. Calderón es investigado por los presuntos delitos de sedición, terrorismo, conspiración, y conspiración de grado de complicidad, en el caso "golpe de Estado", que promueve el MAS. "Al existir una orden de aprensión por parte del Ministerio Público es obligación de la Policía dar cumplimiento a las mismas. El Ministerio Público en conjunto con la Policía se ha constado en el domicilio del señor Calderón y han ingresado al mismo y vieron que no estaba", declaró el jefe policial a Doble 8. Sobre el mismo caso, el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, explicó que se activó la orden de búsqueda y Migración ya fue notificada para evitar su salida del país. "La Policía tiene en sus manos una orden búsqueda de esta persona. Migración ha sido notificada con una alerta migratoria para que no salga del país", afirmó la autoridad. Rodas agregó que de manera oficial Calderón no salió del país y hasta se tiene información sobre su paradero. "Hay información acerca de su paradero, ojalá podamos aprehenderlo lo antes posible. Esperemos que la Policía dé resultados en los próximos días", indicó el viceministro. Por el caso "golpe de Estado" también son investigados Luis Fernando Camacho, junto con su padre y los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Sergio Orellana.