Bolsonaro dice que su gestión de la pandemia es un ejemplo para el mundo: 2.286 muertos el último día





11/03/2021 - 09:20:29

RT.- Minutos antes de que las autoridades de Brasil reportaran un nuevo récord de muertes diarias por covid-19, con un total de 2.286 fallecidos, el presidente Jair Bolsonaro destacó su gestión en el combate contra la enfermedad, y afirmó que su Gobierno ha sido "un ejemplo para todo el mundo". En un acto oficial en el Palacio de Planalto, Brasilia, el mandatario afirmó: "Fuimos y somos incansables desde el primer momento en la lucha contra la pandemia. Desde el inicio, con el rescate de los brasileños que estaban en Wuhan, en China, fuimos un ejemplo para el mundo". En esa misma línea, el líder ultraderechista que ha minimizado desde un primer momento el impacto de la crisis sanitaria global, agregó: "No desamparamos al pueblo brasileño. No se tiene noticia en el mundo de un proyecto social de tamaña envergadura". Brasil volvió a alcanzar su pico máximo de muertes diarias por covid-19 por segundo día consecutivo y tercera vez en una semana. La grave situación epidemiológica generó un colapso del sistema hospitalario, con casi todos los estados en situación de calamidad por falta de camas de terapia intensiva. El panorama es tan crítico que 21 de los 27 gobernadores del país reclamaron un pacto para coordinar la lucha contra la pandemia, mientras Bolsonaro continúa rechazando una cuarentena de alcance nacional para no afectar la economía. En este contexto, el plan de inoculación en el país avanza lentamente. Con 10 millones de vacunas aplicadas y unas 30 millones disponibles para inyectar en marzo, el Ministerio de Salud envió una carta a la embajada de China en Brasil para solicitar con urgencia unas 30 millones de dosis de la farmacéutica estatal Sinopharm, informó el medio local G1. La preocupación por el impacto regional y mundial de la situación de la pandemia en Brasil es creciente. En días recientes, un grupo de personalidades del país suramericano dio a conocer una Carta Abierta a la Humanidad en la que acusó al presidente Jair Bolsonaro de genocidio, por considerar que su manejo de la crisis sanitaria colapsó el sistema de salud, se basó en la negación de la ciencia y ha puesto en riesgo al mundo entero por las mutaciones del virus.