Las 1.270 computadoras Quipus se guardaron tres años por una deuda





11/03/2021 - 09:15:00

Los Tiempos.- La Alcaldía de Vinto guardó durante tres años de la gestión de Patricia Arce, del MAS, un stock de 1.270 computadoras portátiles Kuaa, hechas por Quipus, en el coliseo municipal debido a que no canceló la deuda de casi 2 millones de bolivianos por su adquisición, según documentación del caso. Las computadoras halladas en noviembre en el cambio de Alcaldesa fueron presentadas por la nueva autoridad, Julieta Alcocer. Los equipos fueron financiados en un 50 por ciento por el Ministerio de Desarrollo Rural y la Alcaldía de Vinto tenía tres años para cancelar la mitad. Las dos instituciones firmaron un convenio el 26 de febrero de 2018 para beneficiar con la dotación de computadoras a estudiantes de quinto de secundaria de 15 unidades educativas. Sin embargo, la entrega no se concretó, porque el municipio no pagó la deuda de 1,9 millones de bolivianos ni concluyó los trámites. Ayer se constató que las computadoras Kuaa, más conocidas como Quipus, están guardadas y sin uso en el vestuario del coliseo municipal. En tanto, los padres y estudiantes peregrinan durante la pandemia por acceder a clases virtuales por falta de equipos. Los ordenadores permanecen en cajas y fueron hallados por funcionarios que hacía un inventario en el periodo de transición de alcaldesas, en noviembre de 2020, cuando el Concejo Municipal designó a Julieta Alcocer tras la renuncia de la exalcaldesa Patricia Arce, que fue electa como senadora. El secretario de administrativo financiero, Roberto Quispe, indicó que se solicitó la intervención de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía para identificar a los responsables y ver qué acciones se aplicarán por incumplir el convenio. “Tienen que establecerse responsabilidades que van desde la Máxima Autoridad Ejecutiva de ese entonces hasta los servidores públicos han recibido los equipos. Lamentablemente, los equipos no están ni almacenados en un lugar adecuado”, aseveró. La Alcaldesa adelantó que se están haciendo las gestiones ante el Ministerio de Educación para entregar las laptops en próximos días. Quispe detalló que la Alcaldía solicitó una prórroga al Ministerio de Desarrollo Rural para inscribir en el primer reformulado del POA 2021 los fondos para cancelar el 50 por ciento, luego de recibir una nota que advierte que si no se cumple se procederá a debitar el monto de las arcas municipales. Los plazos para pagar la deuda eran diciembre de 2018 y marzo de 2019.