Cochabamba: Alistan 10 ferias, entre ellas Feicobol, y apuntan a Alalay como sede





11/03/2021 - 09:12:45

Opinión.- La Fundación Feicobol programó al menos una decena de ferias para la ciudad en esta gestión, entre ellas la Feria Internacional de Cochabamba. El presidente de la Fundación Feicobol, el empresario Antonio Torrico, informó que algunas muestras feriales importantes que se desarrollarán próximamente son la Feria de la Salud, de Invierno, de la Industria y Misk’i, entre otras. Entre todas, la más importante es FIC que, según confirmó Torrico, sí o sí tendrá una versión 2021, considerando que la gestión pasada se suspendió debido al brote del virus. DETALLES Torrico dijo que, si bien cada año la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) se desarrolla entre abril y mayo, requiere entre tres y cuatro meses de planificación. No obstante, los empresarios están evaluando desarrollar ese evento, siempre y cuando los indicadores de la pandemia sean favorables, es decir que los contagios disminuyan y que la tercera ola todavía no se asome. Si las cifras no los acompañan, también habrá Feicobol, pero, según la planificación, será virtual o, es posible que sea híbrida, es decir a distancia y presencial. “De que sí la vamos a hacer, la vamos a hacer este año”, aseveró Torrico, pero aún no quiso adelantar la fecha. LUGAR Una pregunta que tienen muchos es, si se lleva adelante la Feicobol, ¿dónde sería?, eso considerando que una parte de ese recinto emplazado cerca de la laguna Alalay fue usado como centro de aislamiento para pacientes con coronavirus, además, ese espacio ya no está en calidad de comodato para la Fundación Feicobol. Al respecto, Torrico dijo que el sector negociará con la nueva autoridad municipal electa en los recientes comicios subnacionales. “Seguimos negociando porque creemos que es un predio que tiene que ser administrado por Feicobol, que tiene toda la experiencia para organizar una feria”. Torrico remarcó que no hay pacientes en el área de aislados, pero el Municipio y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) serán los que determinen su continuidad. La autoridad dijo que, si las condiciones se dan, Feicobol habrá y, si no es en el recinto ferial de Alalay, “hay otras opciones”. “Lo que menos queremos es exponer a la población a posibles contagios”, remarcó Torrico. Datos Fecha En gestiones previas a la pandemia, la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) solía ser lanzada en marzo. Duración La muestra ferial más importante de Cochabamba aglutina a empresarios de al menos 30 países y dura 11 días. Economía La ejecución de la FIC genera un movimiento económico superior a los 157 millones de dólares, de acuerdo con un boletín de la institución de 2019, último año en el que se cumplió ese evento.