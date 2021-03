Hacen norma para que Leyes evite firmar contratos en la transición de la alcaldía de Cochabamba





11/03/2021 - 08:41:28

Los Tiempos.- El Concejo Municipal trabaja en una norma que evitará que el alcalde José María Leyes firme contratos de proyectos grandes durante el periodo de transición, sólo se hará excepciones con temas urgentes, adelantó el vicepresidente, Joel Flores. La normativa se elabora en base a la Guía de Transición Integral Autonómica Transparente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia. “Vamos a sacar una ley municipal de transición transparente, con ese denominativo. El objeto de la misma será transferir toda la información y documentación a la nueva autoridad electa. Además, habrá algunas restricciones como paralizar los contratos de proyectos de inversión pública”, dijo. La elaboración de esta normativa puede demorar una semana; sin embargo, será una prioridad del Legislativo. “Estamos analizando qué va a estar permitido y qué no. Por ejemplo, los proyectos grandes que requieran la autorización del Concejo será imposible que lo hagan en este periodo. Pero si son temas urgentes, prioritarios, como la salud, posiblemente ahí tengamos que darle cierta celeridad”, manifestó. En tanto, el virtual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que pedirá que la actual administración municipal “ya no haga nada” en temas de contratos, obras y otros; sino que se dedique a la transición, según declaró al programa “A Media Mañana” del Grupo Centro y Los Tiempos. Anunció que, una vez asuma el cargo, iniciará una auditoría para saber el estado en el que se halla el municipio. “Ordenar la casa” En su primer día de trabajo en el despacho municipal luego de cinco meses de suspensión, Leyes dijo ayer que retomó sus funciones con el objetivo de “ordenar la casa” en este corto tiempo que le queda: 53 días. Como parte del nuevo orden, el edil emitió 32 despidos y recontrató a sus funcionarios de confianza. En tanto, el alcalde suplente Iván Tellería volvió al Concejo y se registraron protestas en la plaza pidiendo la renuncia de Leyes por los procesos que enfrenta por los casos Mochilas y otros. Ante el pedido de que se aboque a la transición, Leyes señaló que sería contradictorio que una persona que tiene que ejecutar el POA no avance con la gestión, porque la “gente necesita servicios, obras”. “No conozco de esta solicitud hecha al Concejo; de hecho, me sorprendería que una persona que teóricamente tiene que trabajar por el pueblo esté pidiendo que no se trabaje, sería una contradicción”, expresó. Añadió: “Existe un presupuesto, el POA, que se tiene que ejecutar y se ejecutará en todo momento, porque la función pública no se detiene, es constante, permanente, tiene que avanzar. Es como si yo le hubiera dicho a Tellería ‘no haga nada mientras usted esté como interino’; se tiene que seguir trabajando”.