Aprehenden a exjefe del Estado Mayor militar por el caso de presunto golpe





10/03/2021 - 18:46:56

Erbol.- La Fiscalía determinó este miércoles la aprehensión del almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor, en el marco de la investigaciones por el caso de presunto “golpe de Estado”. “Hoy ha sido aprehendido el almirante Flavio Gustavo Arce San Martín sin ningún motivo. La resolución de aprehensión señala que es necesaria la presencia del señor almirante porque se está llevando a cabo una investigación por terrorismo y que definitivamente hay otras personas que tienen que declarar y aún no lo han hecho y, que teniendo un flujo migratorio, puede haber riesgo de fuga y también de obstaculización porque puede influir en los otros que van a declarar. Imagínese ese es el fundamento”, lamentó el abogado del acusado Roger Valverde. La orden de aprehensión señala que el almirante Arce está acusado por complicidad en los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. El abogado indicó que su defendido se presentó a declarar en la ciudad de La Paz. Observó que el testimonio sólo fue tomado por investigadores y que el fiscal recién apareció al final con el mandamiento de aprehensión. El proceso se realiza a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien acusó a Luis Fernando Camacho, además de exjefes militares y policiales por los sucesos que derivaron en la renuncia de Evo Morales. El abogado señaló que solamente se implica a su defendido porque acompañó al excomandante Williams Kaliman en una conferencia de prensa cuando se sugirió la renuncia de Evo Morales. Señaló que, según la denuncia, su defendido debería haber aprehendido a Kaliman, pero aclaró que en realidad eso no es su competencia, sino de la policía. Explicó que al momento de esa conferencia de prensa, Arce era jefe del Estado Mayor y no comandante, entonces no tenía a su mando a ningún soldado. Consideró una arbitrariedad la aprehensión del almirante, puesto que se presentó descargos y documentos. Señaló que el Ministerio Público está cada día peor y se presta a la denuncia presentada por Patty. Anunció que se esperará la audiencia cautelar para explicar las irregularidades en el proceso y se restituyan los derechos del almirante.