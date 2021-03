Hallan 1.270 computadoras Quipus guardadas hace tres años en coliseo de Vinto





Cochabamba.- 1.270 computadoras Quipus fueron encontradas en depósitos del Coliseo de Vinto, donde estaban guardadas desde 2018, informó la alcaldesa interina de ese municipio, Julieta Alcócer. “Hemos podido observar en depósito, que no sabemos el motivo, desde mayo de 2018 no se ha podido hacer la entrega correspondiente, no sabemos cuál es la razón”, dijo la alcaldesa a la Red Uno. La alcaldesa dijo que a los estudiantes les serviría estas computadoras para sus clases a distancia en este tiempo de pandemia. Dijo que la Alcaldía hará gestiones con el Ministerio correspondiente para entregar estos equipos La alcaldesa dijo que estaba sorprendida por este hallazgo y que no se encontró la documentación de los equipos en el municipio. “Estamos sorprendidos, los equipos deberían ser entregados en su momento o devueltos, en todo caso”, dijo la alcaldesa. Las autoridades municipales se dieron cuenta de que estos equipos estaban guardados porque el Ministerio de Desarrollo Productivo les iba a debitar dos millones de bolivianos por los equipos Quipus. “No teníamos informe sobre esto, si no fuera el Ministerio no hubiéramos tenido conocimiento sobre estos equipos”, dijo a la televisora un técnico de la municipalidad. Dijo que se iniciarán procesos administrativos a los responsables.