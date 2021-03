Cochabamba: Leyes dice que va a ordenar la casa; Manfred pide que ya no hagan nada





10/03/2021 - 16:54:11

Correo del Sur.- El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, retomó esta mañana a su despacho y dijo que su objetivo en este corto tiempo será “ordenar la casa” y cumplir con tres tareas urgentes. Sin embargo, el virtual electo a la silla edil, Manfred Reyes Villa, pidió que la actual administración “ya no haga nada” y que se dedique a la transición. “El tiempo es corto, hay que concentrarnos en tres tareas, coadyuvar con el gobierno en la campaña de vacunación, pondero el trabajo de Secretaria de Salud, habrá que reforzarlo y apoyarlos. Segundo tema va a ser la transición, una vez que se tenga los datos oficiales por apte de la corte, hay que coordinar de manera transparente y coordinada. Y tercero, son temas del ámbito administrativo interno”, señaló este miércoles. Ayer, después de casi cinco meses, Leyes reasumió el municipio, luego de que el Concejo Municipal dejó sin efecto cinco suspensiones de la comisión de ética por un fallo de la Sala Constitucional No. 4 de Santa Cruz, que le concedió la tutela de un amparo el 3 de marzo. “Ya no hagan nada” El virtual alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió que la actual administración municipal “ya no haga nada” en temas de contratos, obras y otros, y que solo se dedique a la transición. Anunció que una vez que asuma el cargo iniciará una auditoría. “Hemos enviado una carta para pedirles que no hagan nada (…) y vamos a pedir a los concejales que aprueben una ley para que no se haga nada, como hizo el Concejo de Santa Cruz”, dijo Reyes Villa en contacto con el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos. Criticó a Leyes por retornar al cargo “para estar un mes” y que en ese tiempo haga cambios. “¿Qué va a hacer en un mes?”, cuestionó el exprefecto. Adelantó que junto con otros alcaldes electos, pedirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que flexibilice la fecha de su posesión para que se realice antes del 3 de mayo, con el fin de que ya empiecen con su gestión a fin de este mes.