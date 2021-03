En San Pedro de Macha el MAS ganó con el 100%, sus opositores ni siquiera votaron por ellos mismos





10/03/2021 - 13:50:00

Increíble pero cierto, en el municipio de San Pedro de Macha en el departamento de Potosí, participaron seis organizaciones políticas, no obstante el voto fue "cerrado", el 100% de votos válidos fue a favor del Movimiento al Socialismo (MAS). Al 100% de las 44 actas computadas, el MAS obtuvo el 100% de apoyo de los votos válidos, el resto de las organizaciones políticas inscritas aparecen con cero respaldos, lo que significa que ni siquiera los candidatos opositores votaron por ellos mismos. Estas cinco agrupaciones políticas son: el MOP, Puka Sunqu, AS, C-A y Pan Bol, de acuerdo al cómputo oficial no tienen ni un solo voto, todas aparecen con 0%. En este municipio estaban habilitados 8.575 ciudadanos, emitieron su voto 6.795, 5.076 válidos, 1.227 nulos y 492 blancos.