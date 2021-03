Rusia reduce velocidad de Twitter; asegura que es para eliminar contenido prohibido





10/03/2021 - 13:02:27

Xinhua.- El regulador de telecomunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, ha limitado el tráfico de Twitter a partir del miércoles debido a que Twitter no eliminó contenido prohibido en el país, como la pornografía infantil y el uso de drogas, entre otros. "A partir de hoy, Roskomnadzor ha tomado medidas de respuesta centralizadas destinadas a ralentizar la velocidad del servicio", dijo Vadim Subbotin, subdirector de Roskomnadzor. Subbotin dijo que la limitación afectará a todos los dispositivos móviles y a la mitad de los dispositivos no móviles, lo que influirá principalmente en la publicación de fotos y videos. Las medidas permanecerán vigentes hasta que Twitter elimine por completo el contenido prohibido, dijo. Rusia "tiene todas las razones para bloquear Twitter por completo", ya que ha ignorado repetidas advertencias sobre la necesidad de cumplir con la legislación del país, agregó Subbotin. "No tenemos la intención de bloquear nada, pero tomar medidas para obligar a estas empresas a cumplir con nuestras leyes, por supuesto, está totalmente justificado", dijo también hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Los usuarios de internet en Rusia reportaron una interrupción de la red horas antes. No está claro si la interrupción fue un efecto secundario de la medida contra el contenido prohibido de Twitter.